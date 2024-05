Terminator: Survivors – Retour du T-800 en octobre

Annoncé en février dernier au cours du dernier Nacon Connect, Terminator: Survivors a eu le temps de faire parler la sphère et les fans de la série de James Cameron. Il faut dire que le jeu de survie de l’éditeur français ne nous donnait que peu d’infos vis-à-vis de son contenu il y a trois mois de cela, et intriguait ses intéressés de par des ambitions de monde ouvert et de développement sous Unreal Engine 5. Mais de nouvelles précisions viennent de nous être faites, et les machines ne semblent pas sorties pour rien.

Terminator: Survivors se présentera sous la forme d’un FPS, et l’aventure n’ouvrira ses portes qu’au PvE. Par conséquent, ne vous attendez pas à vous mesurer aux joueurs du monde entier, aucun PvP ne sera disponible au sein du titre. La branche milanaise du studio, aux manettes sur ce nouveau jeu Terminator, explique vouloir donner la parole à une trame narrative riche, laissant ainsi de côté toute la nervosité d’un jeu en ligne.

Et en parlant de trame narrative, c’est après les événements de Terminator 2 que prendra place la production italienne, au cœur d’une timeline qui semble pencher pour l’an 2009. Ainsi, Nacon vient ici mettre l’accent sur une période de l’histoire inexplorée, et le studio semble convaincu de la richesse de cette dernière pour étoffer sa trame.

Le célèbre T-800, seul Terminator du prochain titre de Nacon, endossera le rôle d’antagoniste principal, au cœur d’un univers qui rend hommage. Les équipes tendent à rendre au T-800 son statut d’emblème en ne rajoutant aucun autre Terminator au scénario, et en profitent également pour mettre en lumière l’évolution de l’intelligence artificielle qui n’avait pas encore atteint son apogée à cette époque.

L’univers sera truffé de mystères et de quêtes annexes en tous genres, et de nombreuses figures de la saga feront leur apparition tout au long de l’histoire. Le monde ouvert sera divisé par de nombreuses factions divergentes, qui lutteront pour trouver des ressources dans un monde mis à mal par l’attaque nucléaire de la société antagonique Skynet lancée quatre ans avant les événements du jeu.

Au cœur des terres désolées, de nombreux bunkers et autres cachettes nous attendront pour échapper au T-800, et la moindre excursion ne sera pas de tout repos. Nous prendrons également le contrôle d’une base personnalisable qu’il faudra gérer avec parcimonie afin d’échapper aux ravages de Skynet. Il semblerait toujours qu’ici, tout soit réfléchi pour offrir une ode à la série du réalisateur américain, et proposer une expérience vidéoludique Terminator au goût du jour.

Il est certain que les fans de la première heure ne pourront être que conquis face à cette adaptation dont on salue déjà les ambitions, et il ne reste plus qu’à attendre le 24 octobre prochain pour profiter d’un premier accès anticipé sur Steam, avant une sortie mondiale courant 2025. Terminator: Survivors sera disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC, et puisque Nacon commence à sortir ses machines, il n’y aucune raison pour que l’on ne rallume pas les nôtres.