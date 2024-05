Helldivers 2 retiré de la vente dans 177 territoires sur Steam !

Décidément, Sony aime se tirer des balles dans le pied. Car même un jeu propre de toute polémique comme Helldivers 2, qui est aussi la pépite multijoueur du catalogue PlayStation, commence à pâtir de la politique de l’entreprise japonaise. Très gros succès commercial et critique, le jeu traverse actuellement une tempête qu’il sera difficile à calmer, tant les dernières nouvelles autour de la version Steam du jeu sont inquiétantes et pourraient créer un précédent qu’il serait détestable de voir se reproduire dans le futur.

Alors faisons tout de même un petit récapitulatif pour ceux qui n’auraient pas suivi l’histoire de la polémique en question. Il y a quelques jours, Sony et Arrowhead Studio ont annoncé sur Steam que dès le 6 mai prochain, la nécessité de relier son compte PSN à la plateforme de Valve sera obligatoire pour tout nouveau joueur souhaitant se lancer dans Helldivers 2. Pour ceux possédant déjà le jeu, la date butoir est calée au 6 juin. La chose devait déjà être effective dès le lancement du jeu, mais à cause de bugs liés aux serveurs, le studio et son éditeur avait décidé de la repousser à une date ultérieure.

Depuis, Helldivers 2 a fait l’objet d’un énorme review bonbimg sur Steam et nombre de joueurs PC ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, forums et sur le Discord officiel du jeu. L’autre problème, et le principal selon nous, que pose cette obligation, c’est que dans de très nombreuses régions il n’est tout simplement pas possible de créer un compte PSN. Se posait alors la question des joueurs qui y habitent et des options qui seraient mises à leur disposition pour contourner ce désagrément. Si l’on n’avait pas encore la réponse hier, sachez qu’aujourd’hui les choses ont bougé, et pas pour le meilleur.

En effet, comme repéré aujourd’hui par SteamDB, Helldivers 2 n’est plus disponible à l’achat pour 177 territoires dans lesquels il est impossible de créer de compte PSN. De mémoire, c’est la première fois dans l’histoire de la plateforme de Valve qu’une telle chose se produit pour un jeu qui ne se traine pas de casseroles ou qui ne propose pas un contenu qui va à l’encontre de la politique morale et étique de la firme américaine. Il arrive que cela se produise, pas à une telle ampleur et surtout lorsqu’un jeu est retiré de la vente, cela concerne bien souvent le monde entier. La spécificité de ce cas en fait une première qu’il est regrettable de voir arriver, alors que ce n’est nullement la faute des joueurs si la création de compte PSN leur est impossible.

Pour ce qui est du Japon, cas assez spécial, d’autant plus que Sony est une entreprise japonaise, Helldivers 2 sera toujours disponible à l’achat, mais dans une version qui lui est spécifique. Impossible pour les joueurs d’acheter la version globale du jeu donc, mais au moins, il sera toujours accessible.

Voilà donc la réponse de Sony à cette affaire. Concernant les remboursements, qui sont très encadrés sur Steam, sachez que la plateforme va rembourser tous les joueurs qui le demandent, et ce, même si les deux heures de jeu limites ont été dépassées. C’est déjà une première bonne nouvelle, même si cela ne rend pas la pilule plus facile à avaler pour la communauté, ce que l’on comprend totalement. Notons, que Steam s’est vu contraint de retirer le jeu de la vente dans ces territoires, car s’il est possible de contourner par quelques astuces l’impossibilité de créer un compte PSN dans ces régions, l’absence d’un véritable support officiel à cela a probablement finit par convaincre le distributeur américain.

En outre, Johan Pilestedt, PDG du studio suédois, a une nouvelle fois réagit sur son X à l’avancée des événements et bien qu’il déplore ce qu’il se passe actuellement, il n’entend pas non plus fuir ses responsabilités qu’il partage avec Sony.

J’ai un rôle à jouer. Je ne suis pas exempt de tout reproche dans cette affaire : c’est moi qui ai décidé de désactiver le lien entre les comptes au moment du lancement afin que les joueurs puissent jouer. Je n’ai pas veillé à ce que les joueurs soient informés de cette obligation et nous n’en avons pas suffisamment parlé. Nous savions depuis environ 6 mois avant le lancement que ce serait obligatoire pour les titres PS en ligne.

Néanmoins, il semblerait que Arrowhead ne soit pas vraiment heureux de la tournure que prennent les événements, surtout que les notes Steam ont encore chuté depuis hier, passant maintenant à la mention « extrêmement négative ». De ce fait, il y a quelques heures, Pilestedt a aussi affirmé qu’il travaillait toujours avec Sony afin de trouver une solution viable pour les zones ne proposant pas la possibilité de créer un compte PSN, mais précise bien qu’il n’est pas le décideur final.

Nous discutons de solutions avec PlayStation, en particulier pour les pays qui ne font pas partie du PSN. Votre voix a été entendue et je fais tout ce que je peux pour parler au nom de la communauté, mais je n’ai pas le dernier mot.

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que Sony fasse un geste envers la communauté de joueurs PC, un marché qui devient de plus en plus central dans leur démarche commerciale qui plus est, et dont l’image a déjà été ébréchée avec le portage problématique qu’était celui de The Last of Us Part 1 à sa sortie. Nous ne manquerons pas de suivre l’affaire de près, et de vous informer dès qu’une nouvelle, bonne ou mauvaise, nous sera communiquée.