PlayStation augmente ses prix sur Steam dans certaines régions

Ces derniers jours, plusieurs bruits défavorables à PlayStation ont fait leur chemin sur la Toile. En effet, comme l’ont remarqué certains utilisateurs (sur Resetera notamment), la société japonaise a récemment opté pour une décision controversée vis-à-vis des joueurs PC, et Steam plus précisément : l’augmentation des prix de quelques-uns de ses produits. Cela concerne, par exemple, des titres comme Sackboy A big Adventure, Returnal ou encore Marvel’s Spiderman. Chose que l’on peut même vérifier, pour plus de détails, sur SteamDB. Mais, cette inflation n’a pas globale : elle ne concerne que certains pays parmi lesquels on peut compter l’Argentine, la Chine, le Japon, le Canada ou encore la Corée du Sud.

L’augmentation diffère donc selon les localisations. Quand au Canada, on observe une hausse de 14 à 17 %, au Japon, c’est plutôt de l’ordre de 29 et 30%. De même en Argentine où l’envolée n’est pas moins spectaculaire avec, par exemple, plus de 65% pour Returnal. Du cas par cas donc. Est-ce significatif ? Pourquoi une telle augmentation ? Évidemment, Sony n’a pas apporté d’éclaircissements à ce sujet. Néanmoins, en se fiant à quelques faits et infos passées, on peut émettre quelques suppositions.

Palier l’augmentation des coûts de production ?

En janvier dernier, un analyste (plus ou moins connu sur la toile) prévoyait une hausse de prix des jeux pour cette année 2023. Selon lui, les éditeurs choisiraient d’emprunter cette voie pour palier l’augmentation des coûts de production. Est-ce le cas ici ? C’est probable. Mais alors, pourquoi la mesure appliquée se cantonne seulement à certaines régions du monde ? Ou même à une seule plateforme de téléchargement ? Doit-on rappeler que les titres PlayStation sont aussi disponibles sur l’Epic Games Store… C’est donc qu’il doit existe bien quelques spécificités. Et ces dernières ont probablement les mêmes motifs que les fameuses recommandations suggérées par Steam il y a quelques mois de cela.

En effet, au mois d’octobre 2022, la plateforme de téléchargement lançait un appel à différents acteurs du jeu vidéo et les invitait à réviser leurs prix. C’est qu’il s’agissait de mettre fin aux déséquilibres qui existaient çà et là et donc aux avantages que certains pouvaient se procurer en utilisant les failles. Ce que certains profitaient de la présence de prix plus ou moins que présentaient les marchés étrangers pour réaliser de bonnes affaires. Mais ça, on en parlait dans un précédent article que l’on vous laissera consulter.

Si tel est le cas, la visée de l’opération consiste alors à enrailler des pertes de profits. C’est compréhensible. Cependant, est-ce réellement juste ? La question se pose, car, en agissant de la sorte, PlayStation rend la situation beaucoup plus délicate pour la population ciblée (du moins, pour quelques-unes). Prenons, par exemple, l’Argentine. Si, de l’extérieur du pays, les tarifs pouvaient sembler attractifs, il semble que, localement, il en était autrement. Mais peut-être que, finalement, les jeux concernés étaient loin d’avoir la côte dans ces endroits du monde…

Et le reste du monde dans tout ça (l’Europe, l’Amérique du Nord…) ? Pour l’instant, comme on peut le constater, nous sommes à l’abri de cette initiative. Toutefois, la situation sera peut-être amenée à évoluer. Il suffit que Sony le veuille… Ensuite, il ne faut pas oublier que, dans ses recommandations, Steam n’avait pas épargné notre continent. Seront-elles suivies ?