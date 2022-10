Les jeux vidéo à petit prix ont le vent en poupe

L’entrée de Google dans la sphère des jeux en 2020 marque un véritable tournant dans la sphère JV. L’arrivée d’Amazon, de Microsoft et d’autres géants va aussi accélérer le passage vers le cloud gaming. Il est donc maintenant possible d’acheter des jeux physiques et dématérialisés. Et selon le CNC, les jeux à télécharger coûtent moitié moins chers que les jeux physiques.

Les offres des sites de jeux

Même si les téléchargements sont gratuits, les sites de jeux ajoutent souvent des promotions. Un de ces types d’offres promotionnelles se trouve dans le casino en ligne avec bonus sans dépôt. Il s’agit d’un bonus offert par le site qui permet de jouer à certains jeux indiqués sans avoir à déposer de l’argent au préalable.

Plusieurs facteurs expliquent le succès des jeux vidéo. Si c’est le hasard qui régit les jeux de casinos, les jeux vidéo font appel à la stratégie, à beaucoup de concentration, à une bonne coordination et à une grande rapidité. Pour les jeux avec multijoueurs, il y a aussi la réaction des autres joueurs ou de l’équipe. Un autre raison pour le succès des jeux vidéo est que l’argent et l’appât du gain y sont moins importants.

Télécharger des jeux gratuits

Certains jeux vidéo sont aussi disponibles sur téléphone ou tablette. Il suffit d’une connexion internet. Une carte de crédit n’est pas nécessaire, ce qui peut rassurer les internautes encore peu enclins à l’idée de payer en ligne. Google Play Store et l’App Store d’Apple, pour ne citer qu’eux, offrent un large choix de jeux vidéo gratuits à télécharger.

Les free-to-play

Abrégés F?P, les free-to-play sont des jeux relativement nouveaux, accessibles à moindre coût. En effet, ils peuvent être téléchargés gratuitement sur tablettes, mobiles, ou via les réseaux sociaux. Ensuite, les joueurs pourront ajouter des éléments à ces jeux moyennant une contribution financière souvent modique. Ainsi, ils pourront ajouter des vies, des infrastructures, des niveaux de jeu, etc.

Les free-to-play sont avantageux pour les joueurs comme pour les développeurs. Tout d’abord, le téléchargement du jeu est gratuit donc un plus grand nombre de joueurs va pouvoir jouer. Ces jeux permettent souvent d’affronter d’autres joueurs en ligne, élargissant ainsi exponentiellement le nombre de joueurs. Et cela représente un avantage pour le concepteur du jeu qui voit ainsi la promotion de son jeu se faire directement par les joueurs.

Esport

L’esport est l’ensemble des jeux qui ont une fonction multijoueur. Ils se jouent en ligne et les joueurs s’affrontent individuellement ou par équipes. Plusieurs niveaux existent, du simple jeu en amateur pour se mesurer à des joueurs anonymes jusqu’au niveau professionnel.

Jeux à petit prix

Comme vu plus haut, Play Store et l’App Store donnent accès à de nombreux jeux vidéo gratuits et ont aussi un grand choix de jeux à petit prix. Le free-to-play Genshin Impact a été élu meilleur jeu de l’année 2020. Il est disponible sur PS4 et sur téléphone mobile, gratuitement avec achats intégrés dans l’application. Avec des consoles de plus en plus sophistiquées et chères, la disponibilité de jeux vidéo sur tablette ou téléphone offre un attrait supplémentaire aux joueurs n’ayant pas un gros budget.

Promotions

Même si certains jeux vidéo affichent des prix défiant toute concurrence ou même la gratuité, les joueurs sont toujours à l’affût de bonnes affaires. Internet va les aider. Il suffit de taper « Promos sur les jeux vidéo » (ou un terme similaire) pour voir défiler des milliers de résultats avec des offres toutes très alléchantes.

Les jeux indépendants

Lorsqu’un jeu n’est pas créé par un grand groupe comme Sony par exemple, on parle alors de jeu indépendant. Les concepteurs qui créent et distribuent ces jeux ne sont pas sous la tutelle financière de grands éditeurs. Leurs moyens financiers sont donc beaucoup plus modestes. Ils peuvent être autofinancés ou faire appel au financement participatif.

Du fait de leur indépendance financière, ces jeux vidéo vont être plus innovateurs et souvent expérimentaux. Ils proposent souvent un design novateur, voire une approche culturelle différente. Ces jeux n’hésitent plus à aborder des sujets plus conflictuels, touchant ainsi un public plus large.

Les jeux indépendants sont très souvent moins chers que les jeux vidéo classiques. Ils sont moins coûteux à créer car les petites équipes qui les proposent sont formées de collaborateurs polyvalents. Les outils de développement sont aussi moins chers : les concepteurs s’appuient souvent sur des logiciels open source.

Que se soit sur console, sur PC, sur tablette ou sur téléphone, les jeux vidéo à petit prix connaissent une popularité grandissante. Avec désormais une qualité égale aux jeux payants, ces jeux vidéo accessibles à tous ont de beaux jours devant eux.