Free-to-play – Sélection de jeux disponibles sur le Playstation Store

Des dizaines de jeux sont annoncés chaque année et il est difficile de suivre le rythme des sorties. Pour beaucoup de joueurs, il est devenu nécessaire de piocher parmi les nouveautés et nous sommes parfois obligés de renoncer à certaines d’entre elles pour des raisons financières. En effet, si certains jeux restent à des prix accessibles, les plus grosses sorties qui nous font saliver atteignent facilement plusieurs dizaines d’euros pour le jeu de base, sans compter les DLC et autres contenus additionnels qui ne cessent de faire monter la valeur finale.

Heureusement, une solution toute trouvée pour jouer à différents jeux à moindres frais est disponible : le free-to-play. Bien sûr la plupart de ces jeux ayant basé leur système économique sur les esthétiques, ils vous pousseront toujours à l’achat en proposant toujours plus de nouveautés pour pimper votre style et vous donner une sensation d’évolution. Sans surprise nous pouvons citer Fortnite, Fall Guys, Rocket League ou encore Warzone… Mais beaucoup d’autres jeux présents sur le Playstation Store vont vous permettre de créer une bibliothèque de jeux gratuits et variés.

Les titres battle royale sont proéminents avec, pour certains, un gameplay original :

Rumbleverse : le dernier jeu de Epic Games vous permet d’affronter 39 autres joueurs dans une ville transformée en ring de catch géant. Ici pas d’arme, la puissance de vos poings et des diverses prises suffiront à faire de vous l’ultime champion.

Apex Legends : une référence, le système de loot très poussé et l’association des compétences propres à chaque personnage en font sans aucun doute l’un des free-to-play les plus complets actuellement disponible sur le marché.

Super Animal Royale : un véritable ovni sortant du lot grâce à son côté loufoque et cruel, mise en valeur par ces adorables animaux qui se battent à coup d’armes mortelles.

PUBG: Battlegrounds : bien qu’un peu noyé dans la grosse masse de ses descendants, PUBG reste un classique de ce mode de jeu et mérite qu’on s’y attarde pour découvrir les bases du genre.

Pour les amateurs de jeux de combat, deux jeux sortent du lot dans la catégorie free-to-play :

Dragon Ball Xenoverse 2 Lite : une version plus légère du jeu payant qui vous permet de prendre le contrôle des héros de Dragon Ball Z dans ce digne héritier des Tenkaichi.

Multiversus : très récent et ayant fait beaucoup de bruit lors de sa sortie, il semble difficile d’être passé à côté de ce jeu mélangeant de nombreux univers des comics et dessin animés les plus célèbres avec un système de combat copié sur Super Smash Bros.

Et histoire de varier les plaisirs, le store dispose aussi de styles de jeu parmi lesquels quelques pépites qui vous promettent de longues heures devant votre console.

eFootball 2023 : anciennement connu sur le nom de PES, passé en free-to-play avec la version 2022 qui était loin d’être convaincante, le jeu de foot revient en force et propose un nouvel opus satisfaisant.

Warface : le FPS aux allure de Call of Duty et joué par une grande communauté permet de rejoindre le champ de bataille dans ce qui s'avère être l'une des formule les plus communes du jeu vidéo.

Roller Champion : derrière son allure très colorée se cache un jeu compétitif bien ficelé dans lequel il vous faudra dominer les adversaires grâce à vos capacités de rider et votre agilité balle en main.

Fallout Shelter : tirée de la licence du même nom, le jeu vous mettra au contrôle d’un abri nucléaire qu’il vous faudra agrandir et améliorer pour accueillir un maximum de survivants jusqu’à créer une véritable communauté.

Cette sélection n’est que la partie émergée de l’iceberg et la liste complète des jeux free-to-play est disponible sur le site de Playstation, de quoi satisfaire vos envies de jeux vidéo sans faire chauffer votre carte bleue pour autant.