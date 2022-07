PlayStation Stars – Sony lance sa carte de fidélité (sans NFT !)

Après avoir lancé un Game Pass-like un peu boiteux (malgré un line up PS Plus d’Aout de très, très bonne tenue !), Sony s’inspire une fois encore de son meilleur ennemi, et s’apprête à proposer un équivalent maison du programme Microsoft Rewards : PlayStation Stars.

PlayStation Stars, ce sera en quelques sorte la carte Waaoh des consoles PlayStation. Le programme vous récompensera pour vos achats sur le PlayStation Store, mais aussi quand vous jouerez avec votre console.

Différentes conditions vous permettront de gagner des points, comme simplement lancer un jeu sur PlayStation, mais aussi remporter des Trophées spécifiques dans tel ou tel jeu, ou encore être le premier d’une région du monde à remporter le Trophée Platine d’un jeu. Évidemment, acheter des jeux sur le PlayStation Store permettra aussi de remporter quelques points.

À noter que les abonnés PS Plus bénéficieront de moyens exclusifs de gagner encore plus de points, et auront accès à des récompenses qui leurs seront réservées. Les récompenses justement : les points gagnés pourront être échangés contre des crédits utilisables sur le PlayStation Store, ou directement contre une sélection de produits disponible sur la boutique.

Lancés avec le programme PlayStation Stars, PlayStation proposera aussi des « objets de collections numériques », qu’il ne sera possible d’acquérir qu’avec les points remportés sur le programme. Sony est encore un peu flou sur la nature de ces objets numériques, et les décrits ainsi sur le PlayStation Blog :

« Ces objets de collection sont aussi variés que notre gamme de produits et de franchises. Il peut s’agir de représentations numériques d’objets appréciés des fans de l’univers PlayStation, comme des figurines de personnages emblématiques de jeux ou d’autres formes de divertissement, mais également de périphériques célébrant l’Histoire et les innovations de Sony. » – extrait du billet du PlayStation Blog du 14/07/2022

On imagine qu’il s’agira de figurines à collectionner, à l’images des « collectibles » de certains jeux, ou de cartes numérique… Une chose est sure, et nous rassure : ce ne seront pas des NFTs ! Grace Chen, Vice-Présidente du département publicité chez PlayStation a ainsi clarifié la chose dans le Washington Post :

« Ce ne sont définitivement pas des NFTS. Définitivement pas. You ne pourrez pas les échanger, ni les vendre. Ils n’impliquent en aucun cas aucune technologie de blockchain ou de NFT. » – Grace Chen (traduit par la rédaction).

Le lancement de PlayStation Stars est prévu pour cette années, et de façon échelonnée, sans plus de précision.