PS Plus – Le line up complet de la nouvelle version

Sans en faire la fameuse « réponse au Game Pass » un temps attendue, Sony a remodelé son service PS Plus pour y intégrer feu le PS Now, et le saupoudrer de quelques bonus qui sont sensés justifier un tarif à trois paliers. Si la formule de base ne change pas (accès au jeu online, deux titres téléchargeables chaque mois, et accès à la PS Plus Collection – une grosse dizaine de succès PlayStation téléchargeables sur PS5 uniquement), ni dans son offre, ni dans son tarif, on attendait de savoir ce que nous réservaient exactement les deuxième et troisième paliers avant de se faire un avis.

Et le line up disponible au lancement du service vient d’être révélé dans son intégralité sur le PlayStation Blog. Voici donc à quoi les abonnés auront droit dès le démarrage du service dans sa nouvelle formule.

Dès le deuxième palier d’abonnement (facturé 14€/ mois ou 100€/ an), les abonnés pourront piocher dans une collection de hits PlayStation issus des PlayStation Studios, mais aussi de quelques succès de studios tiers. Parmi les jeux téléchargeables, on a relevé Bloodborne, Days Gone, Death Stranding (dispo en version PS4 ou Director’s Cut sur PS5), Demon’s Souls (PS5), Ghost of Tsushima Director’s Cut (en version PS4 ou PS5), Marvel’s Spider-Man et l’extension Miles Morales (PS4 et PS5), Assassin’s Creed Valhalla (PS4 et PS5), Marvel’s Guardian of the Galaxy (PS4 et PS5), Red Dead Redemption 2, des classiques comme les Uncharted (l’intégrale), Shadow of the Colossus et The Last Guardian, Medievil, WipEout Omega Collection…

Ce sont 62 jeux au total qui seront accessibles lors du lancement du service. On ne doute pas que le catalogue devrait grossir au fil des mois, mais les esprits chagrins auront noté qu’on reste loin des « plus de 400 jeux » promis. Il faut néanmoins noter, malgré l’absence de vraies nouveautés, une sélection de qualité, variée, et peu avare en grosses sorties.

Les abonnés au niveau Premium (17€/ mois ou 120€/ an) auront droit en plus à une sélection de quelques classiques de la marques téléchargeables, ainsi qu’à la possibilité de jouer en streaming à une bibliothèque de jeux PS3. Les classiques en question sont au nombre de 28 (oui, ça fait peu), parmi lesquels des jeux de la licence Jak & Daxter, Forbidden Siren, Bioshock Remastered, ou encore le Syphon Filter de la première PlayStation.

Quant aux jeux PS3, leur portage représente un défi technique que Sony n’a pas encore réussi à relever. Les jeux (29 au lancement) ne seront donc jouables qu’en streaming, via le cloud. Parmi ceux là, on trouve Ico, les jeux InFamous, les jeux Ratchet & Clank, la petite perle Puppeteer ou encore le trop sous-estimé Enslaved: Odyssey to the West.

De façon générale, on trouvera donc sur ce nouveau PS Plus une sélection de jeux probablement un peu trop ramassée (moins de 120 titres en incluant les jeux PS3 streamés), mais des titres qui ont fait la renommée de PlayStation. Un catalogue à double tranchant, aussi, car si nombre de ces titres sont des immanquables, ils auront déjà été parcourus par une majorité de joueurs…

Le PS Plus nouvelle formule arrive en Europe le 23 juin prochain, et vous pourrez retrouver l’intégralité des titres du line up sur le PlayStation Blog.