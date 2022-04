Pour les déçus du nouveau PS Plus, un émulateur PS3 dans les cartons ?

La grogne aura peut-être servi à quelque chose ! Fin mars, PlayStation annonçait le « nouveau » PlayStation Plus, une version remaniée des services par abonnement de chez Sony, qui, en gros, mettait sous une seule et même étiquette les deux services jusqu’alors distincts PS Plus et PS Now. Ce nouvel abonnement comporte trois paliers, le premier correspondant au PS Plus que nous avons toujours connu, le second quant à lui ajoute les services de ce qui s’appelait alors PS Now, et le troisième permet d’accéder, lui, à une sélection de jeux rétro.

Et c’est cette troisième partie de la fusée PS Plus qui a ému les joueurs. Non pas que ceux-ci étaient réticents à retrouver des jeux rétro sur le catalogue. Au contraire, c’est une feature réclamée de longue date par les fans de la marque. C’est la façon dont les jeux leur seront livrés qui pèche : les jeux PlayStation et PlayStation 2 pourront être téléchargés et émulés par les PS4 et PS5, mais pas les jeux PlayStation 3, qui ne seront jouables que via le cloud.

La faute à l’architecture de la PS3, trop particulière, trop différente des machines actuelles, et donc compliquée à émuler. On se souvient d’ailleurs qu’une équipe de bidouilleurs de talent s’était félicitée d’avoir réussi à faire tourner quelques minutes ( !) Metal Gear Solid 4 sur PC (i7 à 5ghz, 16GB, GTX180i) à l’été 2019, soit plus de dix ans après la sortie du jeu !

Pendant longtemps, la scène émulation a connu le même problème avec la SEGA Saturn, elle aussi embarquant une architecture trop différente du matériel actuel pour être correctement émulée. Un émulateur SEGA qui est resté longtemps populaire s’appelait d’ailleurs Yabause, acronyme de Yet Another Buggy And Uncomplete Saturn Emulator (Encore un Nouvel Emulateur Saturn Buggé et Incomplet) !

Cependant, il semble que les critiques faisant suite aux annonces du nouveau PS Plus aient fini par toucher Sony. D’après Jeff Grubb, de Venture Beat, le constructeur japonais travaillerait à intégrer une véritable émulation PS3 à la PlayStation 5. Néanmoins, toujours selon Grubb, ce n’est hélas pas une fonctionnalité qui arriverait de sitôt.

Si l’émulation PS3 arrivait bien sur PlayStation 5, nous saluerions bien évidemment la chose. Mais ce que l’on veut vraiment, c’est la possibilité de remettre nos bons vieux disques PS1, PS2 et PS3 directement dans la console, non ? Les joueurs en rêvent, Microsoft l’a fait. Alors, Sony ?