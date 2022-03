Pas de jeu Day One sur le PS Plus, mais « nothing is forever », dit Jim Ryan

À l’occasion de la présentation du PS Plus nouvelle formule, Jim Ryan, boss de chez PlayStation, a accordé une interview à GamesIndustry.biz. Il s’explique entre autres choses sur ce qui a déçu un peu tout le monde quant à ce nouveau PlayStation Plus : l’absence de jeu « day one » au catalogue.

Selon lui, la formule PlayStation qui fonctionne aujourd’hui, c’est de l’investissement dans de gros jeux, qui font de jolis succès, permettant de nouveaux investissements qui feront de plus jolis succès… Un cercle vertueux qui serait brisé par la mise à disposition de ces productions sur un service de jeux à la demande.

« Le niveau d’investissement dont nous avons besoin dans nos studios ne serait plus tenable, et nous pensons que le contrecoup sur la qualité des jeux que l’on fabrique serait quelque chose dont les joueurs ne veulent pas. » – Jim Ryan à propos de la possibilité de mettre des jeux day one au catalogue PS Plus, cité par GamesIndustry (traduit par la rédaction)

On l’a compris depuis un moment, Sony a décidé de prendre la voie du « premium », de vendre moins de jeux (en nombre de titres, pas en nombre de copies écoulées), mais d’en faire à chaque fois un événement, et de les vendre à prix fort. Cependant, rien n’est acquis, et Jim Ryan le dit lui-même :

« Le monde change si vite aujourd’hui, rien n’est pour toujours. Qui aurait pu dire il y a quatre ans que des jeux AAA PlayStation seraient publiés sur PC ? Nous avons commencé à le faire l’an dernier avec Horizon Zero Dawn, puis Days Gone, et maintenant God of War […] Donc je ne veux rien graver dans le marbre à ce stade. Ce dont je parle, c’est de notre vision à court terme. Vu notre modèle d’édition aujourd’hui, cela n’aurait pas de sens [de mettre du day one sur le PS Plus, ndlr]. Mais les choses peuvent changer si vite dans notre industrie, comme chacun le sait… » – Jim Ryan à GamesIndustry (traduit par la rédaction)

C’est donc l’évolution du marché et le comportement des joueurs qui convaincront, ou non, PlayStation de changer de stratégie et de décider de finalement mettre des nouveautés au catalogue PS Plus. Pour Microsoft, l’avenir du jeu vidéo ressemble plus ou moins à celui du cinéma, avec les plateformes (et donc les abonnements) menant la danse, et remportant même des Oscars. Une vision à laquelle n’adhère pas Jim Ryan, qui pense que la culture du gaming est toute autre, et qui ne voit pas le modèle Netflix s’imposer dans le jeu vidéo.

Difficile de savoir aujourd’hui quel chemin prendra l’industrie dans les années à venir, et même simplement si elle choisira un chemin… Les deux modèles pourraient coexister un petit moment. Pour nous, joueurs, ce serait même l’idéal, nous offrant le choix de jouer comme il nous plaît !