Projet Spartacus – Jim Ryan présente le PlayStation Plus nouvelle formule

Considéré comme la réponse de Sony au Game Pass, et baptisé jusqu’ici Projet Spartacus, Jim Ryan vient de lever le voile sur le nouveau service par abonnement du constructeur japonais, qui conserve tout simplement le nom de PlayStation Plus. Comme révélé par Bloomberg il y a quelques semaines, la nouvelle mouture du PlayStation Plus comportera trois marches et trois tarifs pour des niveaux de services évolutifs.

Première marche, Le « PlayStation Plus Essential », qui, pour 9€ par mois ou 60€ par an proposera les avantages actuels du PS Plus, soit deux jeux téléchargeables chaque mois, un espace cloud pour les sauvegardes et l’accès au jeu multijoueur en ligne. Mêmes services, même tarif, c’est le PS Plus.

Le second palier correspond peu ou prou au PS Now. Baptisé « PlayStation Plus Extra » et facturé 14€ par mois (ou 100€ à l’année), le service propose en plus des avantages « Essential » une bibliothèque d’environ 400 titres PS4 et PS5 téléchargeables à la demande.

Enfin, le plus haut niveau d’abonnement s’appelle « PlayStation Plus Premium », et pour 17€ par mois (ou 120€ par an), l’abonné aura accès à tous les services décrit ci-dessus, ainsi qu’à une sélection de titre PS3 en streaming, et à des jeux rétro PS1, PS2 et PSP téléchargeables. Le tarif inclut aussi un accès à toute la bibliothèque, y compris celle proposée pour les abonnés « Extra », en streaming – le niveau « Extra » ne permettant pas de jouer via le cloud, mais exige de télécharger les jeux. Enfin, les abonnés « Premium » pourront aussi accéder à des démos en exclusivité.

Pour attirer le chaland, Jim Ryan annonce que dès l’ouverture du service, des jeux comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man et son DLC Miles Morales, Mortal Kombat 11 ou Returnal seront ajoutés à la bibliothèque. Et pour être complet sur les annonces, précisons que grâce au cloud gaming, ce nouveau PlayStation Plus sera accessible sur PC contre un abonnement « Premium » (l’occasion de s’essayer à Miles Morales ou Returnal, même sans console), et que le service sera déployé progressivement jusque juin 2022, où il devrait être disponible partout. Pas d’information, par contre, quant à la Playstation Collection, cette sélection de jeux accessibles aux abonnés nouveaux acquéreurs d’une PS5. Restera-t-elle au menu de ce « nouveau » service ?

Au final, pas de grosse révolution. Rien ne change pour les abonnés PS Plus, à qui il est néanmoins proposé d’accéder à l’ancien PS Now (sans le cloud gaming) pour 4€ de plus, ou 40€ à l’année. C’est le petit avantage : un catalogue de jeux à la demande moins cher, et qu’on espère renouvelé. Ne nous faisons cependant pas de faux espoirs, aucun jeu day one n’est au programme. Pour les quelques abonnés PS Now qui n’étaient pas intéressés par le PS Plus, ou pour les joueurs qui y accédaient via un PC, la nouvelle est moins bonne, puisqu’ils devront obligatoirement s’acquitter d’un abonnement PS Plus pour retrouver le catalogue.

Pas vraiment la réponse au Game Pass, l’offre est difficilement comparable. PlayStation bénéficie d’un catalogue de qualité, qui s’est construit dans la durée, et l’intérêt de retrouver à la demande les titres qui ont fait l’histoire de la marque est réel. On regrette cependant la solution de l’abonnement plutôt qu’une véritable rétrocompatibilité, incluant la possibilité de faire tourner aussi nos vieux disques pour les titres plus anciens. Mais le vrai trou dans la raquette, c’est l’absence de titres en « day one ». L’un des gros intérêts, au-delà de la « bonne affaire » financière, du Game Pass, ce sont les découvertes. C’est parce qu’ils étaient accessibles immédiatement et sans frais supplémentaires qu’on s’est essayé à The Gunk, Young Souls ou encore Tunic. De même que si Forza Horizon a ce pouvoir de convaincre les joueurs réticents aux jeux de courses automobiles, c’est d’abord parce qu’ils le testent. Et ils auraient été beaucoup moins nombreux à le faire s’il avait fallu s’acquitter des 60 ou 70€ que coûte le jeu au détail.

C’est de toute façon la réception des joueurs qui fera que l’offre évoluera ou non dans le temps. Et celle-ci dépendra beaucoup du catalogue proposé, alors nous verrons ça en juin ! D’ici là, vous pouvez retrouver toutes les informations officielles sur le blog de PlayStation.