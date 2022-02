Sony achète le studio Bungie (Destiny). Et alors ?

La valse des rachats de studios et la course à la concentration a connu un nouveau chapitre, même si un peu mineur après le coup de Microsoft et son acquisition d’Activision Blizzard King. Sony s’offre donc Bungie, actuel développeur de Destiny 2. Cependant, il semble que l’objectif du japonais ne soit pas de se réserver l’exclusivité de l’actuel et des éventuels futurs titres, puisqu’une note publiée sur le site officiel des studios explique que ceux-ci gardent leur indépendance et la possibilité de publier où ils veulent :

« Nous restons maîtres de notre Destiny. Nous allons continuer en toute indépendance de publier et développer nos jeux. Nous continuerons de conduire la communauté Bungie, une et indivisible. Nos jeux continueront d’être là où la communauté est, là où les joueurs choisissent de jouer. » – Pete Parson, PDG de Bungie sur Bungie.net

L’idée n’est donc pas d’habiller le futur concurrent du Game Pass, ni d’étouffer la concurrence (et heureusement, car avec actuellement une seule et unique licence, Destiny, cela serait pour le coup peu efficace…). L’idée n’est probablement pas non plus de jouer un sale tour à Microsoft, en achetant la marque qui avait grandement participé à l’arrivée de Xbox « dans le game » en développant l’exclusivité Halo. Déjà parce que la marque n’appartient pas à Bungie, mais aussi parce que la plupart des développeurs de l’époque ne sont plus depuis longtemps chez Bungie, et enfin parce qu’à 3,6 milliards de dollars, ça ferait cher le clin d’œil ironique.

Alors, Sony cherche peut-être à s’assurer un certains savoir-faire quant au FPS et au jeu-service ? Avec un arrêt de la distribution à moyen terme sur PlayStation des jeux Call of Duty, le japonais va avoir besoin d’une licence forte sur le créneau, et capable de tenir sur la durée. Bungie a prouvé ses compétences dans le domaine avec Destiny, dont le deuxième épisode continue à être très joué cinq ans après sa sortie.

Mais surtout, Sony veut probablement rassurer ses actionnaires. La valeur de la marque a en effet dévissé en bourse après les annonces concernant l’acquisition d’ActiBlizz par Microsoft. Il était ainsi important que Sony montre aux investisseurs qu’il ne reste pas les bras croisés, et qu’il avait des solutions et des éléments de réponse aux problèmes, notamment de catalogue, que le rachat d’Activision posera à PlayStation dans quelques années…