PS Plus et PS Now – À défaut de Spartacus, les jeux de Mars 2022

On attend toujours le projet Spartacus de chez Sony, la « réponse » supposée au Game Pass, révélé par Bloomberg il y a maintenant plusieurs mois. Avec la sortie d’Horizon Forbidden West ce mois-ci, et Gran Turismo 7 le mois prochain, Sony peut encore compter sur sa formule prémium et ses exclus pour satisfaire les joueurs de la Team PlayStation ! En profiterait-il aussi pour leur servir un programme PS Plus un peu tiède ? D’autant que l’attention est complètement accaparée par LE jeu de cette année, Elden Ring…

Les jeux PS Plus

Les jeux qui seront donc « offerts » au mois de Mars 2022 aux abonnés PS Plus sont donc les suivants : Ghostrunner d’abord, ce Mirror’s Edge Cyberpunk, un jeu AA au rythme implacable qui baigne dans la synthwave. « Une sorte de mélange entre Mirror’s Edge, Dishonored, Superhot et Hotline Miami. Il réussit à prendre le meilleur de chacun et nous offre une expérience unique en son genre », avait-on écrit à propos du jeu lors de notre test, à sa sortie.

Exclu Sony ensuite avec Ghost of Tsushima: Legends, la proposition du mois qui risque de faire couler du pixel sur Twitter et les réseaux sociaux, puisqu’on entend d’avance les joueurs se plaindre de la demi-mesure (voire de la tiers-mesure) que représente ce titre. C’est en effet le DLC – et seulement le DLC – permettant de jouer en ligne et en multi à Ghost of Tsushima. Un peu chiche.

Enfin, le troisième jeu téléchargeable ce mois-ci n’est autre que la meilleure alternative à Mario Kart sur les machines qui n’ont pas le logo de Big N : Sonic Team Racing. Multi local, multi en ligne, des profiles différents selon les quinze personnages jouables et pas moins de vingt-et-un circuits, c’est le contenu de ce jeu coloré au lourd potentiel de fun. Certes, le titre n’est plus tout neuf, mais quand on n’y a jamais joué, un jeu et toujours un nouveau jeu !

Les joueurs PS5 auront peut-être le sentiment d’avoir été laissé de côté ce mois-ci… À noter que ces informations ne sont pas encore complètement officielles, mais ont été publiées par le site Dealabs, qui s’est illustré ces derniers mois en annonçant à l’avance et toujours exactement les jeux PS Plus.

PS Now

Côté PS Now, peu de détails ont encore été partagés par Sony, mais une info de taille, avec ce que certains appellent déjà un début de « réponse au Game Pass », en attendant donc l’arrivée du Projet Spartacus.

Le service de jeu par abonnement de Sony accueillera ainsi day one, dès sa sortie la 1er mars, Shadow Warrior 3, le fast-FPS déjanté publié par Devolver Digital. D’autres jeux devraient rejoindre le catalogue au mois de mars, nous mettrons cet article à jour au fur et à mesure. Pensez à repassez régulièrement !