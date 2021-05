Ghostrunner 2 déjà officialisé par l’éditeur 505 Games

Moins d’un an après sa sortie, Ghostrunner revient faire parler de lui avec cette fois-ci l’officialisation d’une suite. Avec plus de 600 000 copies vendues, devenu rentable dès le jour de sa sortie et après le rachat de la licence par 505 Games pour 5 millions de d’euros, l’éditeur italien souhaite l’exploiter d’avantage en doublant le coût de production pour Ghostrunner 2, officialisé sur le compte Twitter de l’éditeur.

Effectivement 505 Games nous annonce qu’ils contribueront au développement de cette suite avec un budget initial de 5 millions d’euros, et le studio polonais de One More Level sera encore en charge du développement comme pour le premier opus, toujours attendu sur PS5 et Xbox Series X|S. De nombreux DLC sont également attendus d’ici la fin de l’année qui devraient venir enrichir l’expérience proposée par le titre.

Ghostrunner bénéficie déjà d’un mode de jeu “kill run”, dans lequel les joueurs disposent d’un compte à rebours pour finir les niveaux, ainsi que d’un mode photo afin de partager ses meilleurs mouvements. Le manque de contenu est d’ailleurs le principal défauts que nous avions reproché au titre lors de sa sortie et nous sommes ravis de voir que de nouveaux modes de jeux seront disponible d’ici la fin de l’année, grâce à la roadmap dévoilée par le studio.

“Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la future version de Ghostrunner 2. Avec One More Level, nous avons créé un jeu vidéo passionnant et engageant. Cette nouvelle collaboration renforce la présence de 505 Games sur le marché polonais du jeu vidéo, désormais parmi les premiers en Europe, avec de nouveaux projets et talents.” – Raffaele Galante, co-PDG de Digital Bros.

L’éditeur italien semble jouer sur tout les fronts et continue d’éditer de nombreux titres venus de tous horizon. Après avoir travaillé sur Death Stranding pour sa version PC, la société sera chargée de publier Eiyuden Chronicle, le successeur spirituel de Suikoden dont la campagne de financement participatif avait atteint plus de 900% de son objectif de départ. De récentes analyses ont également mis en lumière une collaboration entre 505 Games et le studio MercurySteam.

Ainsi Ghostrunner 2 permettra à 505 Games de créer une véritable licence, toutefois on espère que celle-ci ne sera pas sur-exploitée au point de perdre tout le charme qui la caractérise. Annoncé dès maintenant sur PS5, Xbox Series et PC, et avec un coût de production doublé, cette suite a toutes les chances d’être à la hauteur de son prédécesseur et nous replongera dans son univers cyberpunk et ses mécaniques de parkour.