Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 505 Games pour la mise en boîte

Décidément, les Italiens du “publishing game” rafflent tout ! Nous allons tempérer, mais avouez qu’il est plutôt amusant d’observer que 505 Games récupère l’édition de tous les projets d’anciens de chez Konami. Naturellement, après Death Stranding d’Hideo Kojima et après Bloodstained: Ritual of the Night de Koji Igarashi, c’est au tour d’Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (le successeur spirituel de Suikoden toujours en développement) de Rabbit and Bear Studios, projet dirigé par Yoshitaka Murayama.

L’annonce est on ne peut plus officielle. C’est sur son blog officiel que Rabbit and Bear Studios partage la nouvelle (post que vous pouvez retrouver dans les sources). Murayama, à la tête du studio, a donc profité de l’occasion pour clarifier cette décision et pour revenir sur son projet :

“Nous sommes ravis de vous annoncer que nous nous sommes associés avec 505 Games pour publier le projet Eiyuden Chronicle. Cette relation nous voit travailler ensemble en tant que partenaires égaux, ce qui nous offre un contrôle total sur la direction et l’atmosphère du jeu, ainsi que sur ses droits. Ce partenariat n’a pu être possible que grâce au soutien de nos fans qui nous ont encouragés, soutenus et tant d’autres choses afin d’offrir au projet Kickstarter le succès qu’il a rencontré. Du fond de notre cœur, nous tenons à vous remercier à nouveau et nous pensons sincèrement que ce partenariat est une autre victoire à célébrer ensemble. Ce triomphe nous permettra de délivrer une version bien plus soignée d’Eiyuden Chronicle à chacun de vous. Merci !”

S’il est impossible d’ignorer le ton “commercial” de ce discours (n’oublions pas que le studio rend aussi des comptes à ses backers), l’excitation de Murayama est palpable et ce partenariat devrait augurer un dénouement positif pour les joueurs et collectionneurs avides qui ont investi leurs deniers pour supporter le jeu. Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir si ce partenariat permettra la création d’éditions physiques sur tous les supports puisque le titre est attendu sur une pelletée de machines différentes.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est prévu sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch (ou la console qui sera sa suite d’ici là). Il ne faut pas l’attendre dans un futur proche, alors on vous laisse de quoi vous rincer l’œil avec ce sublime trailer.