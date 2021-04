Ghostrunner – Le jeu de parkour cyberpunk change de propriétaire

Depuis sa sortie il y a maintenant 5 mois, le jeu de parkour cyberpunk Ghostrunner continue de faire parler de lui mais cette fois au travers du rachat de la licence. En effet, l’éditeur italien 505 Games a fait l’acquisition de la licence contre 5 millions de dollars et devient ainsi le propriétaire des droits et des technologies du titre. Toutefois, le distributeur original All in! Games continuera de toucher une partie des profits générés par le jeu.

Selon de PDG de All in! Games, les studios sont en négociations depuis plusieurs mois afin de trouver un arrangement. Ce rachat permettra tout d’abord à 505 Games de continuer à alimenter le contenu de Ghostrunner en attendant sa sortie sur la nouvelle génération de console mais également en préparant trois DLC qui verront le jour d’ici la fin de l’année, avec l’arrivée de nouveaux niveaux afin d’augmenter la durée de vie du titre.

De l’autre côté, la jolie somme acquise par All in! Games permettra au studio de sortir plus rapidement la vingtaine de titre prévue pour cette année, comprenant entre autres Chernobylite et Alaloth: Champions of The Four Kingdoms. Une stratégie payante pour les deux camps avec à la clé une opportunité de faire du profits, puisque Ghostrunner avait réussi un démarrage sur les chapeaux de roue devenant rentable dés sa sortie et cumulant plus de 500 000 copies vendues en 2020.

Ainsi 505 Games souhaite doubler ce chiffre afin d’atteindre le million au cour de l’année en cours, un objectif qui devrait être réalisable grâce aux sorties sur PS5 et Xbox Series. L’annonce des DLC en préparation devrait également permettre de redonner une seconde vie au jeu puisque jusqu’à présent l’ajout de contenu se voulait plutôt pauvre avec seulement quelques éléments cosmétiques pour le moins dispensable.

En plus des versions sur la nouvelle génération de consoles, Ghostrunner sera également disponible sur Amazon Luna, le service de cloud gaming du géant américain. Pour le moment il faudra être patient et attendre les différentes annonces avant la fin de l’année pour pouvoir juger de l’importance de ce rachat. Pour rappel, Ghostrunner est toujours disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC et il nous tarde de pouvoir retourner escalader la ville dans cet univers cyberpunk au plus vite.