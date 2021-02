Ghostrunner – Le parkour du futur revient avec une démo

Sorti en octobre 2020, Ghostrunner revient faire parler de lui avec une nouvelle démo disponible dès aujourd’hui. Ce jeu de plateforme cyberpunk proche de titres comme Dishonored, Mirror’s Edge ou encore Superhot vous propose une dizaine d’heures de parkour pour le moins violentes et sanglantes.

Cette nouvelle démo gratuite se limite au premier niveau du jeu afin que vous puissiez vous faire une idée des capacités de Jack, le Ghostrunner parti à l’ascension de la Dharma Tower pour libérer une ville futuriste sous le joug du Maître des Clés. Sous la forme d’un die and retry, le jeu nous aura marqué par sa difficulté et son ambiance cyberpunk maîtrisée.

Plus de trois mois après sa sortie, il est temps de prendre du recul sur Ghostrunner et force est de constater que le titre ne nous livre pas plus de contenu aujourd’hui. Malgré une mise à jour en décembre 2020 avec l’ajout d’un mode hardcore et de deux cosmétiques hivernales, on reste sur notre faim en attendant de nouveaux niveaux et défis à arpenter.

Néanmoins, le titre reste très bon et si vous êtes passé à côté de celui-ci, n’hésitez pas à foncer sur cette nouvelle démo pour vous faire une idée et peut-être vous procurer le jeu. De plus, cette démo est disponible sur Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité, vous permettant ainsi de découvrir les performances techniques de Ghostrunner sur la nouvelle génération de consoles.

Profitez dès maintenant de la démo gratuite de Ghostrunner sur PS4, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. On espère cependant que le titre sera agrémenté de nouveaux contenus pour sa sortie sur PS5 et Xbox Series, versions pour lesquelles aucune date n’est encore dévoilée, afin de profiter encore plus longtemps de la bande originale et des différents mouvements de parkour létaux pour vos ennemis.