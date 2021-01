L’un des éléments majeurs de 2020 fut incontestablement le lancement chaotique de Cyberpunk 2077. Après des années de développement, le jeu signé CD Projekt, vecteur de tous les fantasmes de joueurs, a connu des turbulences sans précédent seulement quelques jours après sa sortie officielle.

Buggé comme jamais, le titre n’était (et ne l’est encore à ce jour) tout simplement pas fini. Chute en bourse, politique de remboursement, communication d’excuse publique, la tempête s’est déchainée sur le studio polonais faisant la une de toute l’actualité du média. Mais même dans l’obscurité la plus totale, il y a de la lumière, et dans notre cas, cette lumière s’appelle leçon.

Avant de continuer notre propos, on se doit de préciser quelque chose. On parle de lancement chaotique, de tempête et pourtant, le dernier jeu de CD Projekt est un succès commercial incontestable, et ce malgré les nombreuses difficultés techniques rencontrées. Gardez bien cette donnée en tête pour la suite.

Et si Cyberpunk 2077 était l’une des meilleures choses arrivées au jeu vidéo ? Et si le cas Cyberpunk 2077 devenait le phare symbolique à notre industrie frénétique du jeu vidéo, garant des futurs naufrages pour cause de vitesse excessive ? Les nombreux reports des jeux à venir nous poussent à réfléchir sur ce sujet. Outriders, Hogwarts Legacy, The Lord of the Rings: Gollum ou plus récemment Returnal, tous ont besoin de temps supplémentaire pour peaufiner leur future création. D’ailleurs, on vous partage la petite pique envoyée par Outriders lors de son annonce du report.

On pourrait également citer Biomutant qui a tardé à révéler sa date de sortie (au point de douter de son aboutissement). Stefan Ljungqvist, responsable chez Experiment 101, affirme que l’une des raisons derrière ce long délai de développement relève du temps passé sur le QA (l’assurance qualité). Et s’il y a un terme que Cyberpunk 2077 a souligné, c’est bien le QA.

Cette phase indispensable permet de repérer les bugs afin de les corriger dans un second temps. Phase manifestement négligée par les équipes de CD Projekt, on vous renvoie vers l’article qui suit pour de plus amples informations.

Bien sûr, ces exemples de report ne sont que la partie émergée de l’iceberg mais restent assez significatifs quant à la direction entreprise par les studios. Cyberpunk 2077 pourrait bien devenir la leçon ultime, un cas d’école à éviter en prenant le temps nécessaire. Maintenant, il faut nuancer. En effet, comme mentionné plus haut, le jeu reste un succès commercial. De ce fait, les investisseurs derrière chaque concept pourraient continuer à précipiter les projets sans se soucier de la qualité finale pourvu que l’argent rentre rapidement.

C’est de notre responsabilité de joueur de faire face à ces pratiques peu scrupuleuses. Nous restons les arbitres du jeu vidéo de demain, et ça, Cyberpunk 2077 nous l’a bien rappelé.