Cyberpunk 2077 – Le co-fondateur de CD Projekt s’excuse publiquement

Qualifier de catastrophique le lancement de Cyberpunk 2077 en décembre dernier serait un euphémisme, tant le jeu a fait couler de l’encre. Plongée en bourse, politique de remboursement, mécontentement massif de joueurs, bref, CD Projekt a connu une tempête sans précédent dans le monde du jeu vidéo, tempête aujourd’hui un peu apaisée. Il est maintenant temps de faire le point, de tirer des conclusions et de penser à l’avenir. Et c’est exactement la stratégie du studio qui vient de poster un message sur leur chaîne Youtube, un message d’excuse et de réassurance quant à l’avenir du jeu et de son studio.

Pour passer un message clair, il faut faire au plus simple. C’est donc sans artifice que Marcin Iwiski, co-fondateur de CD Projekt, s’exprime facecam devant la communauté. Il commence par s’excuser publiquement pour le lancement chaotique du jeu, et affirme qu’il ne faut en aucun cas blâmer les développeurs. Il s’agissait d’une décision stratégique dont il prend l’entière responsabilité. Il explique en détail le processus interne de validation du projet. Tout est parti de la version PC et les équipes ont sous-estimé la charge de travail des versions consoles, vient s’ajouter à ça les difficultés d’organisation liées au virus.

Deuxième partie de vidéo, Marcin Iwiski se tourne vers l’avenir et assure de l’engagement des équipes à corriger le tir. Ainsi, il dévoile le roadmap de Cyberpunk 2077 sur l’année 2021 avec deux mises à jour (correctifs) à venir pour le premier trimestre de l’année. Une autre mise à jour concernant les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X|S) sera déployé pour le second trimestre. Entre deux, des contenus optionnels (DLC) gratuits seront proposés (sans plus de précision).

Il termine son discours en précisant que le studio a encore bon nombre de beaux projets en tête, et qu’il espère que la confiance des joueurs sera toujours là après cette affaire.

Maintenant, on se questionne quant à la stratégie de ce message. Pensez-vous que ce dernier viendra apaiser les choses ? Ou au contraire remettre un peu de l’huile sur le feu ? Rejeter en partie la faute sur les DA (Quality Analyst) nous semble un peu tirer par les cheveux, comme s’indignent certains professionnels sur Twitter.

I cannot believe he said this! If your game scope is too big for all the bugs to be found, this means that either:

– You didn't hire enough testers

– You didn't give testers enough time

You should have said "We didn't do enough testing" insdead of throwing QA under the bus. pic.twitter.com/8TvtrvszQs

— Sos Sosowski (@Sosowski) January 14, 2021