Cyberpunk 2077 s’est déjà vendu à plus de treize millions d’exemplaires

La tempête médiatique Cyberpunk 2077 semble peu à peu s’estomper. Oui, le jeu a déçu à bien des égards. Oui, ce dernier a engendré un bordel sans nom du côté des distributeurs avec leur politique de remboursement. Oui, il reste encore énormément de travail du côté des développeurs pour corriger les bugs en tout genre sur les différents supports, mais une chose est à retenir : c’est un succès colossal. La société CD Projekt RED vient de publier un communiqué sur son site officiel (cité en bas d’article) révélant leur nombre d’unités vendues à la date du 20 décembre 2020.

On le savait, Cyberpunk 2077 partait déjà avec plus de huit millions de précommandes (un record), mais cette information ne précise pas si les joueurs ont réellement acheté le jeu au final. Qu’importe, les résultats sont tombés et malgré la polémique de ces derniers jours, le champagne doit couler à flot dans les hauts bureaux du studio polonais. Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de treize millions d’exemplaires en seulement dix jours de lancement. Ce nombre inclut les retours enregistrés et se base sur les copies numériques et physiques du jeu.

Maintenant, le diable est dans les détails et on aimerait naturellement connaître exactement la part des remboursements relevés, car à l’état, on peut en déduire qu’elle est infime. Il faudra probablement attendre quelques semaines supplémentaires pour avoir cette donnée. On souhaiterait également savoir le nombre d’unités vendues par support et en particulier la part PC, support où le jeu semble le mieux tourner.

Toujours est-il, et c’est peu de le dire, Cyberpunk 2077 est un succès commercial après une poignée de jours de sa sortie. Naturellement, cette performance ne fera que croître dans les semaines et mois à venir, surtout s’ils améliorent l’expérience de jeu comme promis dans leurs nombreuses prises de parole. L’affaire Cyberpunk 2077, bien que loin d’être terminée, marquera au fer rouge notre industrie du jeu vidéo de plus en plus frénétique et intransigeante.