Et si l’échec de Cyberpunk 2077 sur consoles lançait Stadia ?

Ce n’est un secret pour personne, les performances de Cyberpunk 2077 sur consoles actuelles sont à peu près aussi flamboyantes que celles de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Un constat qui aura surpris son monde, et qui a – heureusement – échappé à ceux équipés de PC de compet’, ces derniers semblant profiter d’une version plus que correcte du jeu de CD Projekt. Néanmoins, il semblerait qu’un autre challenger nommé Stadia fasse tourner le jeu tant attendu par la communauté geek…

Ces derniers jours, il n’a été question de rien d’autre. Les graves problèmes techniques et de performances de Cyberpunk 2077, en particulier dans ses versions consoles, ont été au centre de la plupart des conversations des fans de jeux vidéo, au point que CD Projekt RED lui-même s’est excusé et propose un remboursement du jeu sur PS4 et Xbox One (qui semble loin d’être possible d’ailleurs). Compte tenu de cette situation, Stadia n’a pas hésité à promouvoir son service en soulignant qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans un PC puissant pour profiter de l’expérience Cyberpunk 2077 comme il se doit.

You don’t need to buy a PC from 2077 to run Cyberpunk 2077. Play it on Stadia and get the best experience on your current favorite devices. https://t.co/G7CJQqmWdU pic.twitter.com/NKzgIZiUmc — Stadia (@GoogleStadia) December 13, 2020

“Il est temps de visiter Night City, mais pas avec une technologie démodée”, avertissent-ils dans un autre message posté sur les réseaux sociaux, promouvant l’abonnement au service Stadia Pro. Dans le message ci-dessus, la plateforme de jeux en streaming de Google a souligné que :

“Vous n’avez pas besoin d’acheter un PC 2077 pour faire fonctionner Cyberpunk 2077. Jouez-y sur Stadia et profitez de la meilleure expérience possible sur vos appareils actuels. Vous avez encore des problèmes pour jouer à Cyberpunk 2077 sur du vieux matériel ? Nous avons une solution pour vous ! Essayez Stadia, ici le jeu fonctionne très bien et vous n’avez pas besoin de téléchargements ni de patchs.”

Une véritable ironie du sort, lorsque l’on repense à la sortie du service de Google, qui a pris un véritable four. Une offre qui n’avait à l’époque séduit personne, le public n’étant pas prêt à payer pour une “console” dématérialisée. Néanmoins, c’est souvent face au besoin que l’on se rend compte de la nécessité de l’offre. Un cas d’école marketing qui pourrait lancer Stadia comme une alternative à la console pour certains titres, à défaut de réussir à s’imposer pour le moment.

Bien entendu, la plateforme compte bien surfer sur cette opportunité en faisant une offre attractive qui permet d’acheter Cyberpunk 2077 pour moins de 60 euros, en incluant dans le pack le contrôleur Stadia et le Chromecast Ultra. Une offre tellement canon que le service en a même saturé, au point de retirer l’offre ce matin même ! Un véritable succès pour le service qui semble enfin avoir eu l’occasion de démontrer son utilité, surtout pour le public américain, qui bénéficie en plus du service de jeux à la demande Ubisoft Plus. Le catalogue, initialement livré pour 14,99 euros par mois et permettant de profiter d’Assassin’s Creed Valhalla ou encore Watchdogs: Legion, se retrouve donc incorporé sur Stadia, de quoi lui permettre de se faire une place dans les mois à venir ?