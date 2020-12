Cyberpunk 2077 – Ça sent le sapin pour CD Projekt

Ça sent le sapin… Noël… Vous l’avez ?! Enfin, on rigole, on rigole, mais chez CD Projekt, on ne doit pas tellement avoir le cœur à la fête en ce moment… Après avoir provoqué ce qui est probablement le plus gros accident industriel du monde du jeu vidéo depuis E.T. sur Atari 2600, la société polonaise continue de subir les conséquences de la sortie complètement ratée de Cyberpunk 2077.

Ainsi, au sein même des équipes, la grogne monte. Bloomberg rapporte ainsi qu’une réunion d’équipe organisée jeudi dernier – juste avant que Sony n’annonce le retrait du jeu de sa boutique numérique, donc – fut particulièrement animée. La réunion s’est ouverte sur les excuses de l’équipe dirigeante à propos du lancement catastrophique du jeu. Ce qui n’aura pas suffi à calmer la colère des équipes.

Deux employés ayant participés à la réunion ont ainsi rapporté à Bloomberg que les questions du staff tournaient autour des conséquences de ce lancement désastreux pour la réputation à long terme des studios, mais aussi sur la politique managériale de la société, imposant des délais intenables, forçant ses employés à travailler jusqu’à l’usure pour en arriver à une situation telle que celle qu’on a connue à la sortie du jeu… Ironiquement, le journal note que le slogan de CD Projekt, “We are rebels”, colle particulièrement à l’ambiance de révolte qui gronde !

Ambiance électrique en interne, donc, mais aussi à l’extérieur des studios, du côté des investisseurs. On rappelle que le lancement calamiteux du jeu a fait chuter la valeur de CD Projekt de 2 milliards d’euros ! De quoi refroidir les financeurs, ou, au contraire, leur faire bouilir le sang : ainsi, The New York Times rapporte que Mikolaj Orzechowski, avocat ayant aussi mis des billes dans CD Projekt, a déclaré étudier la possibilité l’intenter une action contre le studio, accusant ce dernier de ne pas avoir été transparent de façon à s’assurer les investissements.

Et ce n’est pas un cas isolé, puisque qu’un cabinet basé à New York, Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP, représentant différents actionnaires de la compagnie polonaise, étudie lui aussi l’éventualité d’une action en justice.

Une série d’affaires qui débute à peine, alors que le jeu, lui, n’est toujours pas terminé, et qui nous fait dire que les prochaines infos sur un désormais éventuel The Witcher IV ne sont pas prêtes de tomber…