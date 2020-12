Cyberpunk 2077 supprimé du PlayStation Store et remboursé par Sony !

L’histoire est en marche mes amis, et quelle histoire ! Depuis le 10 décembre dernier, date à laquelle Cyberpunk 2077 est sorti sur diverses plateformes, CD Projekt RED est pris une dans une tornade de débats autour de son intégrité en tant que développeur. En sortant des versions consoles, et surtout celles sur PlayStation 4 et Xbox One de base, le studio s’est mis à dos une grande partie des joueurs, mais aussi certains acteurs de l’industrie.

Il y a quelques jours, les Polonais appelaient même les joueurs à demander remboursement des versions numériques auprès de Sony et Microsoft s’ils estimaient avoir vécu un préjudice en précommandant le jeu du fait de sa qualité technique en deçà de ce que l’on est en droit d’attendre d’un jeu de ce calibre. Et ce qu’il y a de pire là -dedans, ce n’est pas le défaitisme du studio face à son œuvre devenue incontrôlable, mais plutôt le fait que Sony et Microsoft aient refusé la plupart des remboursements.

En effet, les deux entités ont une politique stricte en la matière et beaucoup de joueurs ne rentraient plus dans les critères leur apportant le retour de leur argent. CD Projekt réagissant au quart de tour depuis quelques jours, avait alors convié les joueurs a leur envoyer un mail pour qu’il s’acquitte eux-mêmes de cette tâche. On parle toujours là des versions numériques, pour le physique c’est encore une autre histoire.

Oui, mais voilà. Cyberpunk 2077 attise tellement les haines que Sony a décidées de réagir, surement aussi pour stopper les débats longs et stériles et surtout ne plus recevoir des dizaines de milliers de demandes de remboursement quotidiennement. On était resté sur des rumeurs indiquant que l’entreprise japonaise voulait porter plainte contre CD Projekt, sans que cela ne soit confirmé néanmoins, mais ce qui se passe aujourd’hui est historique.

Le père de la PlayStation vient d’annoncer avoir purement et simplement supprimé Cyberpunk 2077 de son catalogue sur le PlayStation Store, aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5, et son retour n’est soumis qu’à leur bon jugement. Sony indique aussi que toutes les versions achetées sur le PS Store seront remboursées via une campagne qui devrait se lancer très prochainement.

De mémoire de joueurs, nous n’avons pas souvenir qu’une telle chose se soit produite, surtout que c’est de l’initiative d’un constructeur en fait vis-à-vis d’un produit tiers. Et que ce soit un coup de communication ou non, on ne peut nier le côté historique de cette décision qui pourrait créer une jurisprudence aussi bénéfique que dangereuse néanmoins.

Le fait que Sony, et plus particulièrement SIE, ait décidé de sa propre initiative de supprimer un jeu et de le rembourser en accusant une perte considérable dans l’opération n’est pas anodin, et il est possible que cela se répète à l’avenir si un jeu ne répond pas aux standards qualité souhaités. Le souci finalement, c’est que c’est laissé au seul bon jugement d’une seule et même personne (terme qui représente l’entreprise) qui pourrait en abuser.

D’un autre côté c’est tellement exceptionnel que l’on doute que cela se reproduise souvent, surtout qu’encore une fois le manque à gagner pour Sony est énorme dans le cas de Cyberpunk 2077. On espère aussi que CD Projekt ne va pas boycotter de ce fait les consoles PlayStation et que les joueurs recevront bien toutes les prochaines mises à jour.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites de cette croustillante (et si triste finalement) chronique qui n’en finit pas de déchainer les passions. On a surtout hâte de voir la réaction du studio polonais qui plus que jamais est enlisé dans une crise profonde, surtout que Microsoft pourrait emboiter le pas à Sony, même si cela reste peu probable, vu le partenariat liant les deux entités, mais sait-on jamais…