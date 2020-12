Guide Cyberpunk 2077 – Tout savoir sur la Street Cred (réputation)

Cyberpunk 2077 ne propose pas un, mais bien deux systèmes d’expérience distincts. S’il y a la classique montée de niveaux apportant le loisir de pouvoir débloquer diverses compétences grâce à l’XP que l’on glane, une autre composante est aussi à prendre en considération : la Street Cred. Une sorte de sous-système d’expérience qui ne permet certes pas de débloquer des perks, mais plutôt de nouvelles opportunités de boulot, ainsi que des armes, vêtements et autres implants.

Passage en revue donc de ce système d’expérience qui n’en est pas vraiment un et permet d’apporter un peu de sens au terme réputation dans Cyberpunk 2077.

Street Cred : comment ça fonctionne ?

Comme déjà dit, la Street Cred est le système de réputation de Cyberpunk 2077 et est établie indépendamment de votre niveau de personnages. Ces apports sont multiples et variés et augmentent au fur et à mesure de votre montée en notoriété dans Night City.

Elle vous permettra de débloquer de nouvelles fringues et armes qui dépendent de votre popularité auprès des marchands, mais aussi de nouvelles options d’achats chez les divers vendeurs du jeu. De nouvelles missions et quêtes secondaires apparaitront aussi au fur et à mesure que vous devenez célèbre, ce qui est logique dans l’univers de Cyberpunk 2077, sachant en plus que vous êtes un mercenaire.

La Street Cred se quantifie sur 50 différents niveaux et apporte des nouveautés par paliers. Voici le détail de ce que vous pourrez débloquer :

Niveau 6 : Les vendeurs d’armes proposent de nouvelles armes

Niveau 12 : De nouveaux objets sont disponibles dans les magasins de vêtements

Niveau 14 : De nouveaux objets sont disponibles dans les magasins de vêtements

Niveau 20 : Les charcudocs vendent de nouveaux implants

Niveau 27 : De nouveaux objets sont disponibles dans les magasins de vêtements

Niveau 37 : Les vendeurs d’armes proposent de nouveaux accessoires et modules

Niveau 45 : Les vendeurs d’armes proposent de nouvelles armes

Niveau 50 : Les charcudocs vendent de nouveaux implants

Street Cred : comment augmenter de niveau rapidement

Il n’y a pas vraiment de secret ici, la Street Cred s’augmente tout simplement en jouant, même s’il y a quelques particularités à prendre en compte. Tout d’abord, il faut distinguer l’expérience classique de celle que l’on glane pour notre réputation. En fait, pour augmenter rapidement notre niveau de notoriété il faut mettre quasiment totalement de côté la quête principale de V et ne s’occuper presque exclusivement que des activités secondaires.

Crimes, agressions en cours ou encore activités criminelles sont alors les meilleurs choix pour allier gain en réputation et rapidité. Les missions secondaires données par les différents FIxer sont aussi un très bon moyen de monter efficacement notre notoriété, mais proposant généralement des séquences de jeu plus longues, elles demeurent de ce point de vue moins pertinentes.

Aussi, tout ceci permet en outre de gagner très rapidement des eurodollars ou Eddie, comme nous vous l’indiquions sur notre article astuce qui était consacré au gain d’argent dans Cyberpunk 2077.

Ensuite, lorsque nous disons qu’il faut mettre de côté l’histoire principale, c’est vrai, mais aussi très faux. En avançant, vous gagnerez pas mal de réputation, mais le fait que cela soit scénarisé, que les missions soient plus longues, fait de cette méthode la moins lucrative sur le court terme.

Enfin, n’hésitez pas non plus lorsque vous effectuez une mission annexe à utiliser votre scanner pour trouver des membres de gangs recherchés par le NCPD, il rapporte pas mal de réputation. Vous pouvez même faire ceci en pleine rue dès lors que vous tombez sur quelques gangsters.