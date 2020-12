Cyberpunk 2077 – Peut-on changer d’apparence une fois la partie lancée ?

S’il est une chose qui est franchement réussie dans Cyberpunk 2077, c’est éditeur de personnages. On peut véritablement créer un avatar comme le désir et il ne manque que quelques petites choses, comme la taille, le poids ou encore un outil de modification manuelle, pour faire de cet éditeur l’un des touts meilleurs.

En l’état, il est juste très bon, mais n’a rien à envier à bon nombre d’autres RPG sortant ces derniers temps. Cependant, une question demeure encore en suspend pour bon nombre de joueurs qui cherche encore sa réponse en explorant Night City.

Alors est-ce que l’on peut modifier les attributs physiques de notre personnage une fois en jeu ? Eh bien au risque d’en décevoir plus d’un, la réponse est tout simplement non. Une fois que vous avez créé votre V, vous le gardez jusqu’à la fin de l’aventure.

Il est clair que dans univers où changer de genre ou de visage est aussi simple que de nouer ses lacets, cela peut quelque peu désappointer, CD Projekt ayant surtout mis l’accent sur le changement d’apparence en incorporant une montagne de fringues différentes.

Et cela commence dès la fin du pré-prologue, la séquence qui précède votre rencontre avec Jacky en somme. Une fois que vous avez accès à l’appartement, vous pourrez récupérer des habits dans votre buanderie, sachant que vous pouvez en looter dans la mission juste avant ça.

Commence alors votre course pour devenir le mercenaire le plus stylé de tout Night City. C’est là votre seul moyen de vous démarquer et de changer quelque peu d’apparence sans toucher à votre visage ou vos attributs physiques.

Vous pourrez décider du style que vous donnez à votre V, et ce du couvre-chef à la paire de pompes. Il suffit juste de faire un tour dans la case inventaire et le tour est joué. Mais là encore une petite particularité pourrait bien vous freiner dans votre élan créatif.

Il se trouve que vos points d’armures dans Cyberpunk 2077 sont dictés par les vêtements que l’on porte. Ainsi, il peut être très difficile de porter les habits que l’on souhaite, car devenant vite obsolète de ce point de vue. Alors entre style et protection il faut faire un choix.

Malheureusement, bien souvent ce choix se porte vers la seconde option, d’autant plus que l’on peut greffer des mods très intéressants à certaines pièces d’équipement quand elles ne sont pas livrées avec. Forcément, les attributs de base changent de même, aussi en fonction de la rareté de l’équipement.

Mais il y a tout de même quelques petites astuces permettant d’outrepasser un peu cette obligation de se vêtir plus en fonction des stats que de la beauté visuelle, tant on finit parfois par ne ressembler à rien.

Ici point de transmogrification malheureusement, mais plutôt la possibilité d’augmenter les stats de ses habits en en passant par l’onglet fabrication et amélioration. Il vous faudra certes monter les compétences correspondantes, et surtout posséder ce qu’il faut comme composants pour pouvoir montrer votre casquette préférée.

Néanmoins, forcément plus vous montez de niveaux, plus il devient inutile d’améliorer certaines pièces d’équipement. Malgré tout, rien ne vous empêche de vous faire un set “promenade” et un autre “baston” que vous pourrez changer à l’envi. Enfin, il faut tout faire manuellement, car là encore pas de possibilité de se créer quelques loadout…

Enfin, au-delà du simple loot, les différents magasins de vêtements présents à Night City et dans les Badlands vous apporteront contre parfois de fortes sommes d’argent quelques pièces intéressantes ou encore des plans de fabrication. Sachant que chaque quartier propose des boutiques aux styles différents et bien tranchés.