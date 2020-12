Astuce Cyberpunk 2077 – Comment se faire de l’argent rapidement ?

Dans Cyberpunk 2077, l’un des nerfs de la guerre ne sont autre que les eurodollars (l’argent du jeu) qu’il va vous falloir amasser en quantité pour pouvoir vous payer les voitures, fringues et autres cracheurs vendus par les marchands de Night City. Après tout, rien de choquant, on est dans une bonne vieille dystopie des familles avec ce qu’il faut d’inégalités sociales portées par un système hyper consumériste.

Alors il est vrai qu’au départ, on se demande bien comment trouver les 100 000 eddies (petit sobriquet des eurodollars) que nous demande l’autre tête de citrouille pour pouvoir nous approprier le bolide de nos rêves et flâner avec dans les rues les plus classes de la ville. Eh bien pas de panique, on vous a préparé un petit guide qui vous permettra en quelques heures de devenir aussi riche qu’une corporation, ou presque, n’exagérons rien. Voici donc nos petites astuces pour se faire de l’argent facile rapidement et sans trop de tracas.

Jouer la campagne principale

On ne le dira jamais assez, mais un bon moyen de se faire de l’argent rapidement est tout simplement de persévérer dans la campagne principale de Cyberpunk 2077. Entre les récompenses de fin de quête ou encore le loot que l’on trouve sur les ennemis, il y a de quoi se faire un beau petit pactole en un rien de temps, surtout si vous fouillez partout, tout le temps.

Alors forcément cela parait évident dit comme ça, mais Cyberpunk 2077 propose un univers si riche, qu’il est facile de passer outre le segment central pour s’éparpiller ailleurs et vaquer à d’autres occupations. Certes, toutes les missions ne paient pas de la même façon, certaines se montrant assez radines, mais celles qui bouclent un arc important sont très souvent synonymes de joli pactole à se faire.

Les missions secondaires et quêtes annexes

Les quêtes annexes sont données par des PNJ plus ou moins importants, alors que les missions sont elles proposées par le Fixer du quartier dans lequel on se trouve. Les premières, souvent scénarisées, sont un peu plus longues que les secondes et demandent bien souvent de se lancer dans une série de jobs (mais pas toujours) qui permettent de récolter pas mal d’argent. Les dernières elles s’effectuent en une fois et rapportent gros en peu de temps.

Pour ce qui est des quêtes, nous n’avons pas grand-chose à en dire si ce n’est qu’elles sont similaires à tout bon RPG classique, même si franchement, Cyberpunk 2077 propose du lourd, du très lourd même à ce niveau parfois. Les missions, elles, qui sont comme les quêtes représentées sur la carte par un point d’exclamation jaune, voient leur but connu qu’une fois arrivé sur place via un coup de téléphone du Fixer local.

Elles nous demandent d’effectuer diverses choses comme descendre une cible, kidnapper quelqu’un, récupérer un objet précis ou encore pirater un terminal, le tout dans des zones généralement assez bien gardées. L’avantage c’est que non seulement cela rapporte du bon loot, parfois même des objets légendaires, mais en plus pas mal d’expérience et une jolie somme d’argent. Cela vaut aussi pour les quêtes scénarisées forcément.

Les crimes et activités criminelles

On ne va pas se mentir, les activités annexes rapportent bien souvent plus que les quêtes scénarisées, car le ratio temps/récompense joue en leur faveur. Il y a dans le lot un type d’activité qui ressort néanmoins, il s’agit des crimes qui apparaissent en bleu sur la carte et sont représentés par une icône en forme de boite contenant un point d’interrogation.

Bien que parfois un peu complexe, la plupart du temps il s’agit juste de débarquer dans un endroit donné, faire le ménage, ce qui prend approximativement deux minutes, et récupérer les preuves sur place. En plus du loot souvent intéressant des ennemis, mais aussi celui contenu dans le sac de preuves, le salaire qui va avec pour avoir résolu le crime est toujours à la hauteur.

Nous vous conseillons même d’aller chasser le crime dans des zones haut level, il vous suffit alors de récupérer les preuves en présence en fonçant dans le tas et de vous enfuir comme un dingue pour résoudre l’affaire. De l’argent très facile, très tôt en jeu et pour sans se fouler en plus.

En ce qui concerne les activités criminelles, il s’agit là de nettoyer une zone donnée. Elles rapportent aussi pas mal d’argent et du loot souvent qualitatif. À ne pas mettre de côté, même si moins intéressantes que les crimes. On les reconnaît sur la map grâce à des têtes de mort bleues.

Le datamining

Alors là on rentre réellement dans le vif du sujet. Le datamining de différents dispositifs situés un peu partout dans la ville de Night City est une source de revenus très très intéressante et ne demandant bien souvent à peine une minute de votre temps pour vous faire quelques milliers d’Eddies. Très nombreux, ils proposent un petit puzzle à résoudre assez facile et qui ne change jamais durant tout le jeu, seuls différents niveaux de gain apparaissent au fur et à mesure.

Nous vous conseillons d’ailleurs d’aller faire un tour dans les compétences de piratages et de monter absolument celles liées au dataming. On parle là au moins de celle nommée datamining avancée permettant de maximiser ses gains de piratage de 100%. Très franchement, c’est là l’un des moyens les plus rapides et faciles de se faire un beau pécule, tant les dispositifs à pirater sont très nombreux dans tout Cyberpunk 2077.

Le loot et la revente d’armes et de vêtements

Classique me direz-vous, mais parfois on oublie de looter tel ou tel cadavre et il arrive alors de passer à côté d’une simple broche en argent que l’on peut revendre pour un bon montant. Alors voilà, il faut looter, looter, looter tout et n’importe quoi et revendre régulièrement. Il y a d’ailleurs un piège à éviter, une compétence pour être plus précis qui transforme automatiquement les objets dits camelotes en composants pour le craft.

Attention, alors que nous pensions que c’était utile, cela nous a au final désavantagés à la longue, car nous arrivions à récupérer des objets de valeurs sans pouvoir les revendre. On ne conseille pas forcément de se faire des sessions de farm loot, car c’est long, usant et pas très intéressant, d’autant plus qu’il y a tellement de babioles à récupérer partout que cela se fait tout seul finalement.

Pour plus de faciliter à repérer ce que vous pouvez ramasser, n’hésitez pas à utiliser le scanner un peu partout, surtout dans les endroits clos, car il met rapidement en évidence les choses avec lesquelles on peut interagir. N’hésitez pas non plus à revendre les armes et les vêtements que vous dénichez et qui ne vous servent pas et/ou qui ne sont pas uniques, hormis si vous n’avez pas la collectionnite aigüe. Un très bon moyen de se faire de l’argent rapidement et facilement, surtout que cela augmente plus on avance dans le jeu.

Le craft

Il existe une compétence unique à débloquer qui vous aidera a revendre à prix d’or tout objet que vous craftez. Bien entendu, plus ce dernier est rare, plus il vous rapportera à la vente. Dès le début du jeu, on peut d’ailleurs détruire les armes et autres équipements que l’on a dans notre inventaire pour en récupérer des composants de craft.

Non seulement cela permet de soulager notre inventaire, mais aussi de pouvoir looter tout ce qui se trouve à proximité sans devoir abandonner ou vendre nos objets. Évidement, ne détruisez pas les objets les plus intéressants à la vente, mais bien ceux dits communs pour ne pas passer à côté d’une manne financière non négligeable.

Forcément, le craft se monte via des compétences, et beaucoup d’entre elles sont nécessaires pour rentabiliser comme il se doit ses créations. On parle de la capacité à créer des objets rares ou encore de celle nous permettant de les vendre plus cher. Aussi, parfois, fabriquer vous demandera d’investir en amont, car certains composants sont assez rares. Mais une fois votre rythme de croisière trouvé, vous ferez les choses avec un automatisme qui ferait pâlir la meilleure des IA.