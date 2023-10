Cyberpunk 2077 – Une voix faite par IA remplace un acteur décédé

Les équipes de CD Projekt ont-elles dépassé une limite dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ? Difficile d’en juger. Dans le DLC, la voix du personnage Viktor Vektor a été produite grâce à l’aide de l’intelligence artificielle suite au décès de son comédien de doublage, Milogost Reczek dans la version polonaise. Ce choix a été fait en accord avec la famille du comédien.

C’est Bloomberg, qui a parlé avec le responsable de la localisation Mikolaj Szwed, qui rapporte l’information. Suite au décès du comédien de doublage en 2021, CD Projekt a fait le choix, plutôt que de faire appel à un nouvel acteur, de travailler avec une intelligence artificielle pour recréer la voix de l’acteur. Viktor Vektor n’est pas au coeur du DLC de Cyberpunk, mais l’usage d’un nouveau comédien aurait rendu nécessaire d’enregistrer à nouveau toutes les lignes du jeu.

« De cette manière, nous pouvions conserver sa performance dans le jeu et rendre hommage à sa magnifique performance en tant que Viktor Vektor. », Mikolaj Szwed

Mikolaj Szwed, et probablement beaucoup de personnes impliquées dans le développement, trouvaient malheureux de faire disparaitre le travail de Milogost Reczek, qu’ils définissent comme « extraordinaire ». C’est que l’acteur, en dehors de Cyberpunk, a eu une carrière prolifique et avait également travaillé sur les versions polonaises d’autres projets du studio, comme la série des The Witcher. Le studio assure que le projet a été lancé en accord avec la famille, et que les fils de l’acteur avaient apporté un soutien tout particulier au projet.

C’est avec le logiciel Respeecher que CD Projekt a recréé la voix de Milogost Reczek. Il a fallu qu’un acteur, Janusz Zadura, produise ses propres interprétations. Celles-ci ont ensuite été données au logiciel, qui a modifié le timbre de la voix pour correspondre à celle du comédien décédé. C’est de cette manière que Viktor Vektor a pu réapparaitre dans le DLC.

Ce n’est pas un choix facile à prendre, et il pose de nombreuses questions. Si CD Projekt a fait le choix de contacter la famille, c’est probablement par respect, certainement aussi pour des motifs légaux.

Pourtant, Milogost Reczek n’a jamais donné son consentement pour que sa voix soit recréée après sa mort. Tout comme la gestion des royalties et autres droits liés à des sorties d’anciens projets publiés post-mortem, on part du principe que c’est le parent le plus proche, généralement les enfants, qui sont héritiers des droits. Dans ce cas précis, c’est par la bonne volonté de chacun des partis, CD Projekt comme la famille, que le projet a pu garder une forme de respect pour le comédien.

De plus, le PDG de Respeecher, Alex Serdiuk, affirme que les projets de l’entreprise sont « complètement éthiques ». Il prend une position forte, en tenant à impliquer des humains dans le processus de création des voix.

A elle seule, une application permettant de générer les voix serait insuffisante. Dans le cas de Milogost Reczek, ce sont quatre personnes qui ont été impliquées dans la recréation de la voix : l’acteur qui interprète d’abord les lignes, puis trois employés de l’entreprise qui ont été chargés d’ajuster l’algorithme de l’intelligence artificielle.

« Vous ne pouvez pas dire à une application de génération de voix quelle émotion vous souhaitez exactement. » Alex Serdiuk

Vu comme ça, c’est certain que beaucoup ne trouveraient pas d’objection à l’emploi de l’intelligence artificielle. Respeecher n’est pas étranger des grands projets : si l’entreprise est plutôt discrète dans le jeu vidéo, c’est dans les séries et les films que leurs travaux ont pu donner vie à certains personnages.

Respeecher a travaillé sur les séries Star Wars, l’entreprise est créditée sur the Mandalorian (Luke Skywalker). Dans le jeu vidéo, c’est avec God of War: Ragnarök que l’entreprise s’est illustrée.

Cela dit, cela n’empêche pas les acteurs d’émettre des réserves face à cette technologie et son usage. SAG-AFTRA fait valoir des inquiétudes vis-à-vis des contrats mis en place entre acteurs et studios. Le syndicat craint que les studios forcent les acteurs à leur laisser droit à leur image, et ce, même après leur mort.

Dans ce cas précis, l’histoire de Milogost Reczek et de Cyberpunk 2077 se veut touchante, elle est présentée comme un dernier hommage à un acteur qui n’aurait pas pu finir sa dernière performance. Cependant, ce n’est pas certain qu’à l’avenir, tous les usages de la technologie soient aussi positifs.

Zelda Williams, la fille de Robin Williams déplore déjà l’usage de l’intelligence artificielle pour créer de nouvelles vidéos mettant en scène son père. L’emploi de l’intelligence artificielle dans les milieux de l’art est un sujet très controversé, actuellement sujet à procès. La manière dont est utilisée l’image de personnalités décédées pose aussi de nombreuses questions qui n’ont pas de bonnes réponses non plus.

Viktor Vektor, et Cyberpunk 2077, apparaissent comme une autre manière de penser l’intelligence artificielle dans l’industrie du divertissement. Loin des enjeux qui déchirent artistes et investisseurs, près des personnes concernées par l’héritage de l’acteur, en pensant à garder l’humain au coeur du processus. Si l’image est louable, et nous ne pouvons qu’espérer qu’elle soit réelle, il n’est pas sûr que ce soit cette vision de l’intelligence artificielle qui triomphe sur le long terme.