Cyberpunk 2077 – Les projets se multiplient (suite, live-action… )

Après un long purgatoire, Cyberpunk 2077 a finalement atteint la Rédemption, la vraie ! Alors que le titre de CD Projekt Red reste un cas d’école d’une sortie catastrophique, le studio a su se relever et relever son jeu pour en faire un succès mondial, et surtout une œuvre que la critique regarde désormais comme un grand jeu. À tel point que plusieurs projets viennent prolonger la vie de la licence, qu’on imaginait pourtant fin 2020 à deux doigts d’être enterrée dans le désert.

Le compteur a désormais atteint les 25 millions de copies écoulées, ainsi que l’a annoncé Adam Kicinski, PDG de CD Projekt. C’est quasiment le double du déjà impressionnant 13 millions de jeux vendus à sa sortie (dont 8 millions en précommande). On n’aura jamais su combien de jeux ont été retournés par les joueurs déçus, mais à la lecture des chiffres actuels, ce fut probablement marginal, même si cela avait fait coulé beaucoup d’encre.

« Le phénoménal The Witcher 3 a atteint un tel niveau en 4 ans et demi, et ici, c’est en à peine plus de deux ans, donc nous vendons [Cyberpunk 2077] bien plus vite que nous avons vendu The Witcher » – Adam Kincinski, cité par VideoGamesChronicles

Dans le même temps, l’extension Phantom Liberty s’est déjà écoulée à 3 millions d’unités en une semaine. « C’est un résultat phénoménal, et ce n’est que le début – les ventes continues de grimper », a déclaré Piotr Nielubowicz, directeur Financier de CDP (toujours cité par VideoGamesChronicles).

Un joli succès qui permet de sécuriser des projets pour la licence. Ainsi, après la série animée Cyberpunk Edgerunners diffusée sur Netflix et très bien accueillie (elle aurait même donné un coup d’accélérateur aux ventes du jeu, d’après CDP), c’est un projet de live-action qui a été annoncé.

Un projet qui en est à un stade encore peu avancé de son développement, et dont on ne sait même pas s’il sera destiné à une plateforme de streaming (les liens sont étroits entre CD Projekt et Netflix), une chaîne de télé ou même le cinéma. Le projet est développé avec Anonymous Content Studio, boite de production qui était à l’œuvre sur True Detective ou Mr. Robot. La petite équipe réunie autour du projet est actuellement à la recherche de scénariste(s)…

Enfin, CD Projekt a fait part de ses avancées sur la suite de Cyberpunk 2077 (Cyberpunk 2078, non). On sait que Phantom Liberty sera l’unique DLC d’envergure, nous n’aurons donc pas plus de contenu scénarisé. Cependant, le titre étant retombé sur ses pieds, l’avenir est envisagé sereinement et une suite, pour l’instant désignée sous le nom Projet Orion, est bel et bien en développement.

Le jeu n’en est encore qu’au niveau des designs conceptuels, et les équipes se mettent doucement en place pour son développement. Des nouvelles devraient donc arriver doucement tout au long de l’année 2024, même si le jeu lui-même n’est pas attendu avant plusieurs années…