Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – DLSS 3.5 et police dopée à l’IA

À moins d’un mois de la sortie de l’énorme DLC pour Cyberpunk 2077, intitulé Phantom Liberty, les informations se multiplient concernant ce dernier, mais aussi sur les modifications apportées au jeu de base. Modifications qui seront accessibles à tous les possesseurs du jeu, qu’ils se laissent tenter par le DLC ou non.

Ainsi, Cyberpunk 2077 se verra gratifier de la nouvelles techno NVIDIA DLSS 3.5. Sans rentrer dans trop de détails techniques avancés, on peut dire qu’il s’agit d’une surcouche de traitement de l’image boostée à l’intelligence artificielle, qui améliore considérablement le rendu Ray-Tracing en multipliant les rayons lumineux, tout en épargnant le GPU. Et donc, oui, ça veut dire plus de FPS avec le Ray-Tracing activé.

Par ailleurs, de nouvelles mécaniques de jeu vont faire leur entrée, comme une police plus tenace, qui, assistée par une IA remaniée, adoptera différentes techniques pour arrêter le héros, et dont le comportement dépendra aussi des zones de jeux. On imagine évidemment des poursuites plus agressives dans les beaux quartiers, et une police plus permissive dans les zones laissées pour compte… Les unités d’élites MaxTac, déjà connues des amateurs du jeu de rôle papier, vont faire leur apparition.

L’arbre de compétences va aussi être remanié, et un nouveau système, baptisé Relic Skill Tree, viendra s’y ajouter au démarrage du DLC Phantom Liberty. Il s’agit de nouvelles compétences qui pourront être maîtrisées contre l’acquisition de points disséminés un peu partout sur la carte de la nouvelle zone (Dogtown), de façon à motiver l’exploration. Et donc oui, ces nouvelles compétences ne seront disponibles que pour les joueurs achetant le DLC.

Un système appelé Edgerunner va faire son apparition (pour tout le monde), induisant des conséquences sur les modifications cybernétiques que le joueur fera subir à son personnage. Concrètement, l’utilisation d’implants cybernétiques (cyberwares) se verra adjoindre une limite au-delà de laquelle le personnage entrera en mode « furie », qui aura pour conséquence de diminuer ses points de vie (contre une augmentation potentielle d’autres caractéristique).

Le mode Furie pourra être combiner avec une autre nouvelle mécanique, l’adrénaline, qui augmentera à mesure que l’on combat et qui offre un bonus de santé permettant de compenser la diminution due au mode Furie. Il est précisé qu’on ne perdra pas le contrôle de notre personnage, et que celui-ci ne sera pas un « cyberpsycho » comme ceux qu’on est chargé de chasser dans l’une des missions du jeu. Plutôt une sorte d’état intermédiaire.

Avec l’arrivée du DLC, Cyberpunk 2077 verra de nouvelles compétences (comme la possibilité de voir à travers les murs), de nouvelles armes, et de nouveaux véhicules, dont certains seront équipés d’armes, et avec eux, de nouvelles missions de récupération, qui s’avèreront plus complexes et variées que celles proposée précédemment. L’état dans lequel les véhicules seront livrés sera pris en compte.

Et évidemment, avec le DLC, un tout nouveau chapitre va nous permettre de rencontrer le personnage interprété par Idris Elba (excusez du peu !), et venir offrir une toute nouvelle fin à V. On est curieux de savoir comment CD Projekt va réussir à réintégrer Johnny Silverhand (toujours joué par Keanu Reeves) dans le scénario (et on espère que cela ne sera pas trop tiré par les cheveux).

Ce sera le meilleur moment pour (re)découvrir un Cyberpunk 2077 qui sera enfin véritablement à la hauteur de ses promesses. Phantom Liberty sort le 26 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme annoncé précédemment, le DLC ne sortira pas sur les consoles d’ancienne génération.