Hellblade 2 – La campagne marketing se lance et c’est pas trop tôt

Mais que se passe-t-il chez Microsoft et plus particulièrement chez Xbox ? Après avoir annoncé la fermeture de quatre studios du groupe Bethesda, le tout avec une vive polémique à la clé, voilà que le géant américain lance enfin la campagne marketing de Hellblade 2 en grande pompe. Et ce n’est pas trop tôt puisque le jeu arrive le 21 mai prochain, soit dans onze petits jours maintenant. C’est à se demander ce que fabrique Xbox avec ses exclusivités, le titre étant en plus très attendu par les joueurs, surtout qu’il serait, selon les dires, le plus beau jeu à n’avoir jamais vu le jour.

Si on met la polémique liée aux FPS et à la résolution sur consoles, il faut bien avouer qu’il donne l’eau à la bouche ce Hellblade 2. Il fait suite à l’une des expériences les plus marquantes de ces dernières années, même si non dénuée de défauts. Il s’agissait d’un jeu très linéaire et narratif proposant quelques casse-têtes et autres combats assez redondants d’ailleurs. Son parti pris artistique, avec tout le travail effectué sur l’ambiance visuelle et davantage sonore, faisait du premier épisode une sorte d’ovni que l’on ne peut que vous conseiller d’expérimenter, au moins par curiosité. Cette suite se veut dans cette même lignée, mais plus ambitieuse, et entend faire de Hellblade une licence sur laquelle il faudra compter à l’avenir.

Pas de sortie boite pour Hellblade 2, comme son prédécesseur d’ailleurs, et une sortie Day-one sur le Gamepass devrait déjà convaincre les joueurs Xbox et PC de s’y essayer, car oui il s’agit là d’une exclusivité, même si selon les derniers bruits de couloir, Microsoft hésiterait à aussi sortir le titre sur PlayStation 5 à l’avenir. Hellblade 2 est LA grosse sortie Microsoft de ce début d’année, et pourtant, hormis quelques trailers diffusés lors de différents événements, ainsi qu’une preview presse il y a mois, aucune campagne de communication digne de ce nom autour du jeu n’a pour le moment été faite par Ninja Theory ou encore Xbox. Un silence inquiétant ? Pas forcément.

Car ce n’est pas la première fois que Microsoft est long à la détente et peine à promouvoir l’un de ses jeux comme il se doit. Redfall ou encore Forza Motorsport 7 ont connu le même sort, et c’est à se demander s’il existe réellement un service marketing dans les locaux de Redmond. La sortie d’un jeu majeur se prépare bien amont, le but étant de faire monter la pression progressivement, afin de donner envie au joueur de l’essayer et donc de l’acheter. Sauf que comme d’habitude, ou presque, Xbox agit dans la précipitation et au dernier moment. Comble du comble, Aaron Greenberg, chef marketing pour la marque, étale depuis le 3 mai dernier la stratégie communication sur les réseaux sociaux autour de Hellblade 2.

De mémoire, nous n’avions jamais vu cela, et comme pour rassurer les joueurs, le monsieur s’oblige à dévoiler les étapes marketing que suivra la promotion du jeu. Alors oui, depuis deux jours la campagne marketing a enfin démarré avec de la publicité pour le jeu qui est ou sera disponible sous peu entre autres sur YouTube, HBO Max, Facebook, Instagram ou encore dans quelques cinémas et sur Spotify. Aussi, Xbox va lancer un « événement créateur » pour promouvoir le titre en Islande, pays d’où est originaire le studio Ninja Theory.

On le sait, non parce que l’on s’est retrouvé confronté à ces publicités, mais bien parce que Greenberg l’affirme une nouvelle fois sur son X. Oui, la communauté avait vivement réagi au manque de communication autour de Hellblade 2, mais est-ce là le meilleur moyen de faire parler de ce dernier ? On en vient même à se demander, surtout au vu des derniers événements, si Xbox croit en son exclusivité.

Encore une fois, et comme nous le faisions remarquer dans notre article maison, Microsoft semble réagir aux événements, ne pas avoir de réelles lignes directrices, si bien que la communauté semble tout aussi perdue. Déjà qu’il y a un manque criant d’exclusivité forte sur cette génération, alors si quand l’une d’entre elle pointe le bout de son nez, autant en faire une promotion propre et lisible. Non ?