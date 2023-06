Hellblade II – Pourquoi si peu d’images ?

S’il est bien un jeu qui est fortement attendu du côté de chez Xbox, c’est bien Hellblade II. Et, ce n’est pas forcément un public constitué d’amateurs du premier opus qui est dans l’impatience de l’approcher. C’est qu’à chacune de ses (très discrètes) sorties, le nouveau titre de Ninja Theory s’est employé à en mettre plein la vue avec ses présentations intrigantes. D’ailleurs, la dernière en date diffusée lors du dernier Xbox Games Showcase (ce dimanche 11 juin) s’inscrit clairement dans cette lignée. Décidément, Hellblade II fait partie de ceux qui se montrent peu, mais lorsqu’ils le font, c’est évidemment pour laisser une empreinte dans l’esprit du spectateur…

Hellblade II, une expérience hors du commun ?

Voilà donc quelque temps que l’on a pas eu de nouvelles de la suite du jeu sorti en 2017. Alors oui, il y a deux mois, une démo technique est venue s’intercaler pour essayer de combler un manque et apporter à l’intéressé la promesse d’avoir affaire à quelque chose à la pointe de la technologie, du moins sur le plan de la modélisation des visages. Seulement, c’était bien court et, surtout, pas très représentatif. Car oui, rien ne nous garantissait que cette petite démonstration n’était autre chose que de la poudre aux yeux… Un doute balayé par cette dernière sortie publique ?

Eh bien, difficile à dire : comme lors des Game Awards 2021, on nous montre le jeu sans rien nous montrer réellement. Et ça, ça peut-être un peu fâcheux pour certains. Car, depuis le temps qu’il a été annoncé (en 2019), on était logiquement en droit d’attendre un vrai moment exclusivement consacré à son gameplay, lequel nous restera encore bien inconnu pendant un temps ou presque. Il ne faudrait tout de même pas oublier les quelques secondes de marche dans la grotte qui, selon toute apparence est le fait du joueur, hein ?

En revanche, si l’on se consacre seulement au visuel, ce Hellblade a plus d’un atout dans sa poche. Déjà, graphiquement, il envoie. On voit à peine la transition entre la phase jouée et la cinématique. Ensuite, sur le plan auditif, c’est un festival. On le sait, c’est notamment sur ce dernier point que Ninja Theory compte nous laisser sans voix, et ici, ça marche. En moins de 5 minutes, la vidéo publiée arrive en effet à créer une ambiance où l’angoisse prime, digne de succéder à ce qui avait été mis en place dans le premier opus. Tout concourt pour décontenancer le spectateur. La polyphonie, soit la multitude des voix qui se chevauchent, alliée à un effet graphique presque psychédélique crée l’atmosphère pesante nécessaire à l’immersion. On ne peut enlever cela. Cependant, quant à l’expérience de jeu prévue par les développeurs, on est encore à se poser des questions.

Qu’est-ce que nous réserve réellement Ninja Theory ? Les défauts du premier opus relevés par-ci par-là par différentes critiques (en termes de combat ou de puzzle) seront-ils améliorés ? Et surtout, on ne demande qu’à voir comment l’on compte captiver l’attention du joueur, d’autant que, ce coup-ci, le présent titre n’aura pas l’avantage de la surprise – le premier épisode ayant à priori déjà posé les bases de ce que l’on nous réserve. On verra bien en 2024, nouvelle fenêtre de sortie avancée lors de la conférence, si Hellblade II arrivera à satisfaire et dépasser le simple statut d’œuvre expérimentale, qui, si elle peut être intéressante n’est pas forcément des plus agréable à jouer.