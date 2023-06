Ubisoft Forward – Pas de naufrage, mais pas de BG&E2 non plus !

C’est un programme un peu resserré que nous a présenté Ubisoft avec sa conférence d’ex-E3, l’Ubisoft Forward. Pas de révélation (elles auraient de toute façon fuité avant…), mais des images de gameplay attendues, et comme l’affirmation d’un retour à ce qu’Ubi fait (faisait ?) de mieux : des jeux AAA rarement révolutionnaires, mais souvent fun.

Ainsi, peu de jeux mobiles au programme (un, en fait : The Division Resurgence), et zéro mention des NFT ou autres expérimentations douteuses. On souscrit. Un court extrait sur une série de jeux déjà sortis, pour nous rappeler qu’ils sont toujours actifs, et proposer du contenu supplémentaire avec l’espoir de réveiller un peu l’intérêt pour des titres qui n’ont pas toujours fonctionné aussi bien qu’espéré. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope invite ainsi Rayman en personne à la fête, Roller Champions recevra lui des personnages de Jet Set Radio, tandis que Masterchief aura son skin dans Brawlhalla. Le crossover pour souffler sur des braises afin qu’elles reprennent, nous vous en parlions il y a peu.

Et puisqu’il est question d’Halo, nous n’avons pas pu rater la présence de Phil Spencer dans le public de l’Ubisoft Forward, présence appuyée par quelques plans de caméra. On sait que l’entente est au beau fixe entre Ubi et Microsoft, avec l’arrivée du service Ubisoft + sur Xbox (comme option payante), ou l’exclu des premières images de Star Wars Outlaws réservées à l’Américain lors de son show Xbox Games Showcase. La présence du boss d’Xbox doit-elle nous faire attendre d’autres infos ?

Qu’a d’ailleurs pensé Phil de la présentation de The Crew Motorfest ? Car il s’agit bien d’une variation du jeu de course auto d’Ubisoft à la sauce Forza Horizon. Ce dernier étant à la fois ultra solide et disponible sur le Game Pass, on imagine bien que The Crew Motorfest s’adressera avant tout aux joueurs PS5, leur offrant une alternative à l’exclu Xbox. Les images montrées semblaient suffisamment convaincantes, même si l’idée d’un tel clone, elle, nous interroge un peu. Drôle d’idée aussi, la proposition que représente Assassin’s Creed Nexus pour le Meta Quest 2. Du parkour en VR, rarement un trailer n’aura été à ce point la garantie d’une bonne grosse cinétose…

Heureusement il y avait dans cet Ubisoft Forward d’autres raisons de se réjouir. Les images de gameplay d’Avatar : Frontiers of Pandora nous ont laissés nous imaginer une sorte de Far Cry dans l’univers créé par James Cameron, ce qui pourrait largement suffire à satisfaire les amateurs de la licence (ils existent, nous en avons même un à la rédaction de New Game Plus!). James Cameron en personne a d’ailleurs validé le jeu en intervenant dans une vidéo pré-enregistrée. De nouvelles images d’Assassin’s Creed Mirage ont confirmé ce que nous savions déjà : un retour aux sources de la saga, presque un reboot des premiers jeux. Là encore, si la recette manquera forcément de surprise, elle pourrait toutefois se montrer à la hauteur des attentes, et renouveler, dans un certain sens, la formule éprouvée de la dernière trilogie.

Retour aux sources encore avec le jeu Prince of Persia: The Lost Crown, dont la 2,5D rappellera forcément le tout premier jeu de la licence, signé Jordan Mechner. Avec l’annonce d’un Sonic 2,5D, 2024 est peut-être l’année de ce format ?

Si les surprises ne sont pas venues du jeu vidéo, peut-être les trouvera-t-on à la télévision ? Ubisoft a ainsi sorti de sa manche une série d’animation qui sera diffusée sur Netflix, et qui reprendra le ton parodique de Far Cry 3 : Blood Dragon. Captain Laserhawk – A Blood Dragon Remix mettra en scène différent personnages des studios dans un show de science-fiction au 12ème degré qui sera diffusé cet automne.

Un long segment en fin de programme a été consacré à Star Wars Outlaws, qui s’annonce comme très, très gros. On sait qu’Ubi a pu bidonner des trailers dans le passé, mais les images de gameplay qui ont été présentées ce soir pourraient être celle du jeu qui remettra Ubisoft sur le podium des grands développeurs et éditeurs internationaux. Décors fouillés, effet d’échelle, univers Star Wars moderne (on pense notamment à Andor…), le jeu sera à la fois un jeu d’action à la troisième personne, mais aussi un jeu de pilotage et de batailles spatiales… Encore une fois, rien de vraiment neuf (après tout, c’était déjà le cas dans les jeux LEGO Star Wars), mais bien exécuté, Star Wars Outlaws pourrait bien être un des gros hits de 2024 (si la date était tenue)…

Les temps sont durs pour Ubisoft, et on s’attendait à un four pour cet Ubisoft Forward. Peut-être les instances dirigeantes se sont-elles enfin ressaisies ? Tout n’était pas parfait dans cette conférence, mais le fait que la société semble moins vouloir se disperser à coup de jeux mobiles et autres jeux service, avec une concentration sur 3 ou 4 jeux AAA nous laisse à penser qu’elle essaie de se remettre sur les rails. À la fois pour elle, mais aussi pour nous, joueurs, on ne peut que lui souhaiter de réussir.