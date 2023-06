Le crossover – Cette nouvelle mode du jeu vidéo

Ryu et Guile s’apprêtant à combattre des dinosaures dans le futur Street Fighter 6 x Exoprimal, Nicolas Cage himself défiant les tueurs de Dead by Daylight, Lara Croft acrobate dans les parcours de Fall Guys, ou encore la possibilité de diriger un vaisseau de la famille Atréides dans Flight Simulator… Vous le l’aviez pas forcément rêvé, ni même imaginé, les développeurs l’ont pourtant fait. Ces derniers jours, la nouvelle mode du crossover a encore franchi un palier lors des premières conférences du mois de juin. Environ une dizaine de partenariats ont ainsi déjà été présentés depuis le début des festivités, et c’est loin d’être terminé.

Si vous ne connaissiez pas le terme, un crossover est un projet mélangeant des personnages issus d’univers ou de licences différentes. Littéralement, il pourrait se traduire par le mot « passerelle », qui convient finalement assez bien à notre propos dans le domaine du jeu vidéo. Si certains jeux ont fait du procédé la base même de leur licence et de leur gameplay (on pense notamment à Super Smash Bros, qui est une combinaison de multiples crossover, ou encore aux sagas Marvel vs Capcom ou Kingdom Hearts), d’autres, plus nombreux font le choix de la discrétion et de la parcimonie, avec des coopérations qui tiennent plus souvent du trait d’humour ou du clin d’oeil. Comment ne pas penser à la futur présence de Jean-Claude Van Damme dans son propre rôle dans Mortal Kombat 1 ?

Souvent peu utile scénaristiquement, mais terriblement fun, le crossover n’apporte que rarement de la nouveauté dans la manière de jouer. Rarement proposé en début d’exploitation, il permet surtout aux studios de se rappeler au bon souvenir du public. Lorsque l’audience est en perte de vitesse, quoi de mieux que de relancer une petite campagne de publicité présentant une association inattendue, un trailer ou simplement une image pour raviver la flamme et refaire parler de son contenu. La future présence de Nicolas Cage dans Dead by Daylight est un parfait exemple, d’autant plus lorsqu’on sait qu’un film tiré de la licence serait dans les tuyaux…

Généralement distribué sous la forme d’un DLC, le crossover est historiquement souvent proposé à titre gratuit, preuve s’il en fallait qu’il n’apporte que rarement un contenu révolutionnaire. Lorsqu’il devient payant, il peut prendre deux formes principales. Soit il s’imbrique dans un vrai DLC, apportant son lot de nouveautés et ayant nécessité un travail qui mérite évidemment d’être récompensé par le portefeuille du joueur, soit il n’apporte rien d’autre qu’un élément d’un autre univers : skin unique, objet ou nouveau personnage jouable. On est là en plein dans le fan service.

Les développeurs le savent bien, quand on est fan, on peut rapidement craquer, même pour les contenus les plus futiles. Le crossover est un parfait moyen d’aller chercher un peu d’argent du côté des fans du completionnisme. Récemment, les fans de Fortnite ont pu acheter un pack centré autour du personnage d’Ezio Auditore de la saga Assassin’s Creed, moyennant la modique somme de 1 800 V-Bucks, soit 18 euros. Rédhibitoire pour certains, pas pour d’autres.

Et c’est là que le crossover prend tout son sens. Il ne doit pas s’imposer, mais rester un choix que fait le joueur. Libre à lui d’acheter, de ne pas acheter, de télécharger ou non. Une chose est sûre, préparons-nous, car nous sommes partis pour vivre une longue période d’inventivité dans ce domaine. Annoncé hier lors du Xbox Gaming Showcase, l’alliance Sea of Thieves/Monkey Island parait être une évidence. D’autres le seront beaucoup moins, n’auront aucune logique, mais verront tout de même le jour. À vous joueurs de vous diriger vers ce qui vous correspondra le plus.

Définitivement, le crossover est devenu une mode. Il nous montre que les frontières entre les mondes imaginaires sont bien fines, pour peu qu’un accord financier soit trouvé. Mais cela reste du jeu vidéo. Si chacun y trouve son compte, et que le joueur n’est pas pris en otage, de vrais moments de plaisir peuvent sortir de ces créations partagées. Souvent inattendues, toujours surprenantes, elles ont par le passé donné naissance à quelques grands jeux. Espérons que certains des crossover annoncés cette semaine soient de ceux là.