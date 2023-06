Xbox Showcase – Atlus (Persona) sort le grand jeu

À l’occasion de l’Xbox Showcase de ce dimanche 11 juin 2023, la société japonaise Atlus a décidé – comme l’année dernière pour initier l’arrivée de sa série sur Xbox – d’accorder une fois encore sa confiance au géant américain pour annoncer en avant-première la venue de trois de ses titres. Cependant, pour deux d’entre eux, l’information avait déjà été connue bien avant le jour de la révélation officielle. C’est que peu après le début des festivités lancés par la conférence de Geoff Keighley, Atlus West commettait la bourde (une publication sur Instagram) qui permit de faire connaître au grand jour deux nouvelles entrées de la série Persona. Enfin, “nouvelles” ne serait pas vraiment le terme ; on reste dans des terrains bien connus après tout.

Par conséquent, avant le lancement de la conférence de la marque au X, on attendait avec joie que l’on entérine cette fuite, sans avoir toutefois ce bonheur qu’arrive à susciter les surprises. Mais, heureusement, Atlus gardait encore un atout pour nous en mettre véritablement plein la vue… Et quel atout !

P3 et P5, le retour !

D’une part, on est donc venu nous confirmer ce que l’on pressentait déjà depuis quelque temps – et encore plus depuis la diffusion d’une vidéo relayée il y a quelques semaines de cela : Persona 3 aura bel et bien droit à sa nouvelle version. Ce qui fera certainement plaisir aux joueurs, pour qui un remake était plus que nécessaire pour un titre dont les mécaniques se faisaient assez âgées. Seulement, il faudra attendre plusieurs mois avant de voir ce Persona 3: Reload paraître, puisqu’elle n’est prévue que pour le début de l’année 2024, sans réelle date bien définie pour le moment.

Quant à la deuxième nouvelle, survenue bien après dans la conférence, elle touche une énième fois à la franchise Persona 5. Après le genre du muso (Strikers), le jeu de rythme (Dancing in Starlight), la dernière entrée canonique de la série se déclinera aussi sous la forme d’un RPG Tactique. Avec des personnages, arborant une apparence chibi, Persona 5 Tactica est, lui, prévu pour le 18 novembre de cette année 2023. Et tout comme le premier cité, il viendra enrichir le catalogue du Game Pass le jour même de sa sortie.

Persona 6 ? Non, Metaphor…

Si les deux jeux susmentionnés attireront sûrement le regard des fans inconditionnels bien contents de voir leurs titres préférés sous un nouveau jour, d’autres (lassés de voire remake et dérivés en tous genre dominer le marché) laisseront sans doute échapper un soupir de dépit, criant peut-être au recyclage. Seulement, cette « hargne » ne saurait être tenace, car, Atlus a véritablement frappé fort avec une autre « carte » bien logée dans sa manche.

Certes, ce n’est pas le Persona 6 que l’on attend de pied ferme, seulement le titre nouvellement annoncé, l’intitulé Metaphor: ReFatazio, n’est pas moins attrayant. Semblant, à première vue, reprendre un système de jeu bien connu des fans (de Persona et Shin Megami Tensei), ce Metaphor enverra cette fois-ci son public dans un univers fantasy qui semble on ne peut plus prometteur. En tout cas, on a hâte de voir ce que peut donner cette création, dont la toute première annonce date a été faite en 2017 maintenant. Et, on a tout lieu de croire que tant d’année de silence et gestation est sans aucun doute le signe d’un futur chef-d’œuvre. À moins que…

Alors, faudra-t-il absolument posséder une Xbox pour profiter de ces arrivées ? Pour le moment, difficile de penser au contraire, aucune autre indication ne faisant état d’autres supports. Néanmoins, ce serait pour le moins curieux. En réalité, il y a de fortes chances qu’Atlus donne un peu plus de détails à ce sujet dans les heures qui arrivent et confirme également leur présence ailleurs, un peu comme l’année dernière avec les Persona 3, 4 et 5. Ou peut-être que l’on nous réservera l’info pour le 20 juin prochain, lors de la petite diffusion programmée dans le but de notamment apporter plus d’éléments sur ces jeux.