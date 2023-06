Summer Game Fest – Rien de neuf sous le soleil

Dire que la conférence de Geoff Keighley du Summer Game Fest était attendue est un euphémisme. Après le rendez-vous raté de PlayStation et son Showcase, cet événement estival était censé incarner la vision de l’industrie du jeu vidéo pour les 24 prochains mois. C’est en effet durant les shows du canadien que nous avons vécu certaines des plus belles annonces vidéoludiques de ces dernières années, avec des invités prestigieux tels que Kojima Hideo (Death Stranding), Miyasaki Hidetaka (Elden Ring) ou encore Neil Druckman (The Last of Us). Bref, tous les voyants étaient au vert pour que l’on passe une très belle soirée.

Et pourtant, au fur et à mesure qu’on atteignait le terme de ces presque deux heures d’animation, ce sont peu à peu la déception et la frustration qui nous ont gagné. La soirée commençait cependant plutôt bien, avec l’annonce surprise d’un nouvel épisode de Prince of Persia: The Lost Crown qui ressemble à un véritable retour aux sources pour la saga, avec une vue de côté bien à propos. Au vu du trailer présenté, on s’attend à un titre lorgnant du côté des metroidvania, avec de nouvelles capacités à glaner durant l’aventure pour progresser et de nombreux ennemis à terrasser grâce à un système de combat qui semble riche et dynamique à première vue. Et pour ne rien gâcher, on a même eu droit à une date de sortie, le titre d’Ubisoft devant sortir le 18 janvier prochain sur les Xbox, PlayStation et Switch. Vraiment, ce Summer Game Fest débutait sous les meilleurs auspices.

Mais là, c’est le grand patatras, le désenchantement. Dire qu’il n’y avait plus rien à se mettre sous la dent serait sans doute être très dur, voire mensonger même, mais force est de constater que ce sont les surprises qui ont manqué, et surtout les annonces alléchantes. Il est normal qu’un moment soit accordé à Street Fighter 6 et Mortal Kombat 1, les deux jeux de combat étant sous le feu des projecteurs actuellement (l’un étant sorti il y a peu, l’autre étant prévu pour le 19 septembre prochain). Dans les faits, la présentation de ce dernier nous a semblé prometteuse quoique l’on se pose encore la question de l’intérêt de proposer un reboot d’un jeu de combat, mais passons.

La cérémonie a aussi été l’occasion de découvrir des séquences de gameplay engageantes d’Alan Wake 2. Cette fois-ci, c’était annoncé, le titre lorgnera très clairement du côté de Resident Evil avec une vue épaule dans l’esprit du quatrième épisode de la saga de Capcom et des affrontements contre des êtres ténébreux dans une ambiance bien plus orientée action que survie. Certains points restent encore à éclaircir avec, notamment, la manière dont vont s’enchaîner les deux scénarios croisés qui composeront l’aventure, Alan Wake 2 proposant de switcher entre deux personnages distincts à tout moment (?). Prévu pour le 17 octobre prochain, le titre de Remedy paraîtra sur PC, PS5 et Xbox series uniquement, et c’est une assurément une mauvaise nouvelle pour le média, en dématérialisé.

Un nouvel épisode du hérisson bleu le plus célèbre au monde a aussi été annoncé. Revenu en grâce notamment grâce au succès de ses deux films, Sonic revient cette fois dans un titre 2D beaucoup plus proche de la recette qui a fait sa renommée sur MegaDrive. Le jeu pourra par ailleurs aussi bien être joué seul, à l’ancienne, qu’arpenté avec trois amis, ce qui promet d’être autant un joyeux bordel qu’un plaisir à partager. Sera-ce le jeu de la réconciliation pour les fans passablement déçus par Sonic Frontiers ? Réponse très bientôt puisque Sonic Superstars devrait sortir sur toutes les machines du moment d’ici la fin de cette année.

Très proche de nous maintenant, le jeu sud-coréen Lies of P, revisite du mythe de Pinocchio, a été de nouveau présenté avec une séquence de gameplay sur le papier plutôt intéressant, rappelant pas certains aspects l’exceptionnel Bloodborne, même si on imagine qu’il ne sera pas aussi incroyable. Néanmoins, il s’agit d’un souls-like qui nous a tapé dans l’œil, et si l’annonce du report de sa date de sortie d’un mois, fixée au 19 septembre à présent, on pourra se consoler avec une version démo disponible dès à présent.

PlayStation était aussi présent durant ce Summer Game Fest, mais comme l’an dernier, avec surtout du blabla et une image du mode multijoueur de The Last of Us Part 2, l’annonce de la présence du constructeur japonais ressemblait à la même esbroufe. Ainsi, la seule chose de vraiment intéressante à décrocher de cette toile était finalement la révélation de la date de sortie de Marvel’s Spider-Man 2, calée donc pour le 20 octobre 2023. En parallèle, une édition collector a été annoncée, incluant une figurine de 48 centimètres mettant en valeur Spidey, Miles Morales et Venom, un Steelbook et, comme c’est l’exécrable habitude de l’entreprise, le jeu en édition numérique, le tout pour la bagatelle de 250 €.

Alors oui, vu comme ça, on peut dire que la conférence était bien remplie, avec moults jeux attendus par les différentes communautés de fan. Mais était-ce bien ce que nous attendions d’une telle conférence ? Le Summer Game Fest est censé être le point d’orgue du jeu vidéo chaque été, le successeur d’un E3 qui nous a fait vivre des émotions rares. Et là, force est de constater que rien ou presque de nouveau ni de trépident n’a été mis en avant. Nous avons eu droit à du classico-classique, des redites, de nouveaux visuels, mais, et c’est regrettable, nous n’avons eu que ça. Ce Summer Game Fest ressemblait à n’importe quelle conférence habituelle, les guests en plus.

Heureusement, sa conclusion a été elle à la hauteur avec une longue séquence de gameplay de Final Fantasy 7: Rebirth. Toujours prévu pour l’hiver prochain, affiné en un « début 2024 » tout aussi nébuleux, la suite du Remake de 2020 tournera cette fois sous Unreal Engine 5, et cela se voit. Le jeu s’annonce somptueux, avec des environnements bien plus ouverts que les couloirs grisâtres de Midgar. L’histoire semble aussi prendre une tournure assez inattendue autour de Aerith et Sephiroth, preuve que ce « Remake » a bien plus les allures d’un Reboot qu’autre chose.

Un Summer Game Fest en demi-teinte donc. Du contenu, nombreux, varié, mais finalement rien de vraiment notable à l’exception de l’ouverture et de la fermeture de l’événement. Mois après mois, conférences après conférences, on ne cesse d’être déçu, la faute peut être à la multiplication de prises de paroles des éditeurs et constructeurs. L’industrie ne gagnerait-telle pas à modérer ses interventions, et à réduire ses contenus, pour finalement bien plus sacraliser ses shows et ainsi en augmenter leurs qualités, et de fait leurs impacts ?