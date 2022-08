Lies of P – Tout ce qu’il faut savoir sur ce bloodborne-like

Lies of P, le jeu reprenant la célèbre histoire de Pinocchio pour en réaliser une fresque sombre et torturée, affole la toile depuis son annonce. Durant la Gamescom 2022, ce dernier est revenu plus en forme que jamais, avec un story trailer saupoudré de gameplay de qualité. C’est donc l’occasion rêvée de faire le point sur ce titre attendu par bon nombre de joueurs adepte d’expériences à la Bloodborne.

Développé par les studios sud-coréens que sont Round8 Studio et Neowiz (également éditeur du titre), c’est bien l’ambiance léchée du titre qui aura conquis les foules. Faisant résolument penser à un FromSoftware de par son atmosphère teintée de dark steampunk et son gameplay exigeant qu’un souls, le jeu est sur beaucoup de lèvres depuis déjà quelques temps.

Action-RPG en monde ouvert se déroulant dans une ville de Krat rongée par le chaos, le joueur incarne un Pinocchio devant retrouver Gepetto, coûte que coûte. Prêt à tout pour devenir humain, ce pantin devra se frayer un chemin au travers de cette ville qui ne lui veut que du mal, quitte à mentir sur son chemin.

Et justement, le fait que Pinocchio soit, à la base, un pantin dont le nez s’allonge lorsqu’il ment, aura inspiré les développeurs du jeu. En effet, il sera nécessaire de modifier des parties du corps de votre personnage afin d’en améliorer ou de lui procurer de nouvelles capacités. De la même façon, des choix entre la vérité et le mensonge devront être faits au cours de l’aventure afin de relier les fils du destin à l’une des différentes fins que proposera Lies of P.

Toujours sans date de sortie précise, Lies of P compte se frayer un chemin dans une année 2023 qui s’annonce déjà riche en sorties sur PC, PS5 et Xbox Series. D’ailleurs, cette Gamescom aura été l’occasion pour le titre d’annoncer qu’il sera disponible dès le jour de sa sortie dans le Game Pass de Microsoft. En plus du trailer dévoilé, vous pourrez retrouver 11 minutes de gameplay supplémentaire sur la chaîne YouTube d’IGN.