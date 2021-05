Lies of P – Quand Disney se fait trucider par Bloodborne

Pinocchio, Disney, l’Europe de la Belle Époque… Tant de mots qui font rêver… Autant en faire des cauchemars, ça sera beaucoup plus fun à jouer. C’est sans doute ce que se sont dit Neowiz et Round8 Studio, les développeurs de Lies of P. Un titre qui doit son initiale unique au personnage de fiction créé par Carlo Collodi en 1881.

Loin du petit pantin malicieux et innocent de Walt, dans la peau du Pinocchio de Neowiz, les joueurs devront naviguer dans un univers fortement inspiré des capitales européennes de la fin du XIXe siècle. Mis à part qu’ici, l’Époque n’a de Belle que la prétention, puisque toute l’humanité semble corrompue par un mal pernicieux.

Pinocchio n’en reste pas moins un être créé de toute pièce. Automate ? Créature magique ? Marionnette mécanique ? Le mystère reste entier. Et il le demeurera tant que vous n’aurez pas remis la main sur votre créateur, M. Geppetto, perdu dans les terrifiantes ruines de la ville de Krat, cité autrefois majestueuse, et aujourd’hui cauchemardesque. Ville dont l’architecture n’est pas sans rappeler les grandes cités d’Europe de l’Est, de Prague à Budapest.

Mais là où le titre tire véritablement son épingle du jeu des Souls-like, c’est dans le twist narratif qu’il inclut dans une formule à la FromSoftware déjà connue. En effet, dans Lies of P, plus vous mentirez, plus vous deviendrez humain, ce qui amènera un lot d’avantages et d’inconvénients dont nous ne savons pas grand-chose à l’heure actuelle, si ce n’est que des quêtes auront des issues différentes selon votre “quota” de mensonges…

Autre petite feature intrigante : Pinocchio étant une “poupée”, il pourra changer certaines parties de son corps afin de gagner de nouveaux talents. Le studio Noewiz promet également un système d’artisanat riche, des choix narratifs profonds et une progression du personnage façon RPG, avec des statistiques à faire grimper. De belles promesses…

Jiwon Choi, directeur du développement de Lies of P, ne tarit pas d’éloges quant à son poulain (traduction libre) :

Cela fait un certain temps que nous caressions l’idée de raconter à nouveau le conte de Pinocchio à notre manière. Lies of P est l’aboutissement de nos rêves et de nos cauchemars. Il s’agit sans aucun doute d’une version de cette histoire classique que vous n’avez jamais vue auparavant. […] Pour nous, Pinocchio a toujours été un conte sombre et sinistre sur les mensonges que nous racontons pour nous en sortir dans un monde qui n’est pas toujours manichéen. Nous sommes impatients de vous montrer davantage le jeu dans les mois à venir.

Une proposition narrative originale, dans un écrin de gameplay qui semble moins l’être. L’ombre de BloodBorne plane évidemment sur le titre, cependant sa mécanique tournant autour du mensonge a largement de quoi éveiller la curiosité. Vilain défaut selon la fable, mais qualité pour ceux qui sont avides de nouveautés. Reste que comme toujours, la patience sera la plus grande de vos vertus, puisqu’aucune date de sortie n’a été annoncée.