Bloodborne – Un superbe fanzine pour soutenir une bonne cause

S’il avait fallu se contenter d’un adjectif pour qualifier les œuvres du studio FromSoftware, cela aurait sans nul doute été vertigineuses. Vertigineuses dans la complexité de leur level design, dans le nombre de détails cachés à travers leurs univers, dans leur difficulté harassante, et bien sûr, vertigineuses dans l’art que chacune de ces œuvres déploie devant nos yeux ébahis. Si bien que chaque artbook est un véritable nid de créativité, et que ces esthétiques inspirent bon nombre d’artistes.

Des artistes qui ensuite se rassemblent et créent quelque chose de nouveau, comme ce fut le cas avec “Cursed Book of Madness: The Unofficial Bloodborne Fanzine“, un fanzine non-officiel regroupant une collection de fan arts et d’illustrations directement inspirée par Bloodborne.

Derrière cette initiative se cache une équipe qui n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’ils s’étaient déjà occupés d’un Fanzine sur l’univers de Dark Souls nommé “The First Flame“. Ils nous proposent cette fois de plonger dans l’univers gothique et glauque de Bloodborne à travers un fanzine disponible uniquement en numérique (PDF). Au fil des 47 pages du fanzine, l’on découvrira l’apport de 36 artistes différents à cet univers d’une richesse folle.

“The Burning of Old Yharnam”, my other full piece for @soulsbornezine. See the full res piece and 46 other pages of Bloodborne art in the zine- still available! #Bloodborne #digitalart pic.twitter.com/cPHWqSG9u1 — Ryan Van Dongen (@ryanjvandongen) November 24, 2020

Sneak peak of my work for @SoulsBorneZine Bloodborne Fanzine! Pre-order are still open, please check their profile for more info 👈🎈#Bloodborne #Soulsborne #DarkSouls pic.twitter.com/P17zFajpsP — Shinbross || read Dark Luster on Webtoon! (@Shinbross_DL) October 29, 2020

Qui plus est, se procurer ce recueil d’illustrations d’une beauté cauchemardesque viendra soutenir une bonne cause. Cursed Book of Madness est en effet disponible contre une donation (de 20 $/17 € minimum) reversée à Médecins Sans Frontières. Seul bémol, aucune édition physique de l’ouvrage n’est prévu pour l’instant. C’était en projet mais la situation actuelle lié au COVID a rendu la tâche trop complexe.

Néanmoins, si la version numérique vous convient, on vous invite à suivre les instructions du tweet ci-dessous pour vous la procurer (traduction du tweet en fin d’article).

– To get our fanzine, you must donate to MSF (Doctors Without Borders) through their webpage a minimum of 20$ (17€). Then you’ll have to send the receipt to bloodbornefanzine@gmail.com with “Fanzine Donation” as the email subject. Please hide your personal data as showed here: pic.twitter.com/knsTNpBx80 — SOULSBORNE ZINE (@SoulsBorneZine) October 15, 2020