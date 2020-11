Demon’s Souls Remake – On sait enfin ce que cache la porte mystérieuse

Considéré comme LE premier jeu next-gen, le superbe remake de Demon’s Souls est au cœur de l’actualité vidéoludique. Et pour cause, depuis sa sortie nord américaine le 12 novembre dernier, bon nombre de joueurs et joueuses en explorent les dédales afin de révéler tous ses secrets.

Et l’un d’entre eux fut immédiatement mis en avant puisqu’il s’agit d’une mystérieuse porte, qui était tout simplement absente de la version originale du titre. Située au niveau 1-3, cette porte fit tout de suite parler d’elle car bien que fermée à clé, il est possible à l’aide du mode photo de distinguer un trésor de l’autre côté. Ainsi, une course effrénée pour découvrir comment ouvrir la dite porte et mettre la main sur ce qu’elle cache avait rythmé les semaines passées. Cette course est désormais terminée.

We solved the mystery of the hidden door! Thanks for making such a great secret to get all the community involved @bluepointgames Was awesome looking for the coins in SOTC Remake and again in Demon's Souls Remake 😀 pic.twitter.com/gNpozqEztJ — Distortion2 (@Distortion_2) November 19, 2020

C’est le streamer Distortion2 qui durant la nuit du 19 novembre fut le premier à craquer ce mystère. Sans vous donner la méthode complète du steamer pour ouvrir cette porte, sachez que Distortion2 a donner 30 pièces en céramiques au corbeau Sparkly et reçu en échange une clé rouillée lui permettant de débloquer le sésame.

De l’autre côté, l’attendait le set complet de l’armure du Transperceur, une armure exclusive à Demon’s Souls Remake aux propriétés plutôt énervées. Cette dernière octroie à celui ou celle qui la porte une grande défense en plus de protéger contre de nombreux types de dégâts et d’effets négatifs.

Par contre, on préfère vous prévenir tout de suite, oubliez l’idée d’obtenir l’armure du Transperceur durant votre première run du jeu. Ce sera seulement lors du new game + qu’il sera possible de remplir toutes les conditions nécessaires à l’obtention de la clé. Vous pourrez d’ores et déjà trouver sur le net des guides vous détaillant la marche suivre.

Néanmoins, nous vous rappelons que ce qui fait le sel des jeux From Software, c’est d’être lâché dans le jeu sans indication, et de se démerder pour en maîtriser l’univers et ses mécaniques. Une notion essentielle que Bluepoint Games a tout à fait compris, car rappelons que cette porte mystérieuse est leur création.

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer dans cette quête informelle de Demon’s Souls (si vous êtes assez chanceux pour avoir déjà votre PS5) ou simplement vous délecter de ce superbe titre qui offre à la PlayStation 5 de beaux débuts.