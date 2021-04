Test Shattered: Tale of the Forgotten King – Un Souls-like platformer

Depuis le lancement de sa campagne Kickstarter en 2016 et la fin de sa période d’accès anticipé de plus de trois ans, Shattered: Tale of the Forgotten King est enfin disponible et nous plonge dans un univers poétique et onirique. Trouvant ses inspirations dans la saga des Souls de Fromsoftware, mais également dans des titres mythiques comme Shadow of the Colossus ou encore Legacy of Kain, ce Souls-like platformer représente le fruit du travail de Redlock Studio, un studio de développement indépendant lyonnais.

En effet, le titre est parsemé de phases de plateforme, une dimension rarement exploitée dans les Souls-like en 3D. Cet aspect du gameplay avait su attiser notre curiosité lors de l’annonce du titre tout en nous poussant à nous questionner sur l’utilité de ces passages inspirés des plateformers dans Shattered: Tale of the Forgotten King.

(Test de Shattered: Tale of the Forgotten King réalisé sur PC à partir d’une version commerciale du jeu)

Une aventure poussée par l’exploration

Notre voyage dans les terres d’Hypnos débute et nous place dans la peau d’un voyageur à la recherche de ses souvenirs et de son nom. Avec l’aide de Y’aak, notre étrange compagnon de périple, nous en apprendrons davantage sur la chute du roi qui entraîna la désolation d’Hypnos. Cependant, très peu d’indications vous indiqueront le chemin à emprunter, ce qui vous donne une plus grande liberté et vous laisse libre de choisir par où commencer votre aventure.

Dès les premières minutes de jeu, la direction artistique et la bande originale nous immergent immédiatement dans l’univers du jeu et nous donnent envie d’avancer et de découvrir les différents paysages. L’ambiance que dégage le titre est assez particulière, oscillant à la fois entre la dark fantasy à la manière d’un Dark Souls et d’autres passages plus calmes et reposants, notamment dans les Terres Anciennes, la zone ouverte du jeu.

Effectivement, Shattered: Tale of the Forgotten King se présente comme un monde semi-ouvert nous permettant de choisir les lieux et structures que nous souhaitons visiter en premier. Un véhicule est également disponible afin de se déplacer plus rapidement et ainsi fouiller le moindre recoin à la recherche d’items rares. Car à l’image de la saga de FromSoftware, très peu d’éléments de l’intrigue nous seront révélés et il devient alors nécessaire de les trouver par nous-mêmes.

On retrouve également l’inspiration de Shadow of the Colossus dans l’exploration d’Hypnos sur notre monture, accompagnée d’une bande originale des plus épiques lorsque nous partons à la recherche d’ennemis redoutables. Malgré le manque de boss disponibles, ces derniers auront le mérite d’être assez différents les uns des autres, ce qui apporte une plus grande diversité dans les affrontements, nous obligeant alors à comprendre chaque pattern de nos adversaires.

Un périple poétique trop redondant

Mais malheureusement, ce sera la seule diversité offerte par les affrontements en raison de l’absence de changement de style de combat. Hormis les points de stats à améliorer avec les essences récoltées sur vos adversaires, les armes que vous trouverez n’apporteront aucune modification dans vos mouvements en combat. Mis à part l’apparence de l’arme, ses dégâts, sa légèreté et sa vitesse d’attaque, il faudra compter sur les différents artefacts pour briser la monotonie des fights.

Ces artefacts feront office de sorts à utiliser lors des affrontements, mais permettront aussi d’éviter ces derniers en se rendant invisible par exemple. Ainsi, la difficulté du jeu augmente faiblement durant votre partie et les items disponibles, augmentant temporairement vos différentes statistiques, vous seront d’une grande utilité afin de terminer le jeu aisément, une mécanique récurrente dans les Souls-like.

Même si les phases de plateforme apportent de la diversité et de la difficulté dans l’exploration des différents niveaux, on regrettera assez vite que cette mécanique de gameplay ne soit pas exploitée durant les affrontements de boss. De plus, ces passages sont le plus souvent en 2D et rendent les combats bien plus difficiles face aux ennemis puisqu’il devient alors impossible d’esquiver les attaques sur les côtés.

Shattered: Tale of the Forgotten King nous plonge dans un monde magnifique que nous prenons plaisir à découvrir. Le titre brille par sa direction artistique et sa bande originale variées et maîtrisées, mais peine à se diversifier dans les affrontements du fait de l’absence de possibilité de modification du style de combat. Ainsi, le titre se révèle être assez monotone et nous oblige à diminuer les sessions de jeu.

Fort heureusement, l’accent est mis sur l’exploration et la liberté de choix dans les actions. Ainsi, il sera possible de recommencer votre partie afin de découvrir les différentes fins disponibles pour votre aventure. Il est par ailleurs difficile de comparer ce jeu avec d’autres Souls-like tant il s’en éloigne afin de nous proposer des éléments de gameplay nouveaux qui sauront en ravir plus d’un. Toutefois, si vous souhaitez vous lancer dans la grande aventure des Souls, Shattered: Tale of the Forgotten King pourrait être un point de départ intéressant afin de comprendre les mécaniques basiques de combat de ce genre de jeux.

Durant notre test, une importante mise à jour a été déployée, apportant de nouveaux éléments dans le monde d’Hypnos. Ainsi, nous avons pu découvrir de nouvelles structures à la place des petits camps ennemis, ce qui a permis de rendre notre exploration encore plus enrichissante. On espère que d’autres ajouts seront effectués par le studio afin de pousser encore plus loin le voyage que nous propose Shattered: Tale of the Forgotten King. Et avec un titre tel que celui-ci, il est également possible qu’une suite voie le jour.