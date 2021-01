Shattered: Tale of the Forgotten King quitte son accès anticipé

Les Lyonnais de chez Redlock Studio nous annoncent la fin de l’accès anticipé pour Shattered: Tale of the Forgotten King dès le mois prochain. Une nouvelle qui devrait ravir les amateurs du genre die & retry sauce Souls puisque le studio affirme avoir pour influence la saga de FromSoftware, mais aussi Shadow of the Colossus ou encore Legacy of Kain, de très belles inspirations en somme…

L’histoire de Shattered: Tale of the Forgotten King remonte à novembre 2016 avec le lancement de la campagne Kickstarter qui aura réussi à récolter plus de 110 000 €. Et après plus de trois années en accès anticipé, le jeu aura reçu de nombreux correctifs pour finalement sortir officiellement sur PC et, on l’espère, être à la hauteur des espérances des contributeurs. Le titre semble prometteur sur bien des points et mêlera des mécaniques de gameplay entre le combat et l’exploration.



Shattered: Tale of the Forgotten King nous plonge dans le monde d’Hypnos, en proie au mal depuis la chute du roi. Dans la peau d’un vagabond amnésique et muet (typique), vous traverserez des terres désolées pour retrouver la parole et la mémoire et ainsi découvrir les événements de votre passé. Le jeu s’inspire ouvertement du gameplay des combats des Souls, et l’exploration sera de mise grâce à un monde ouvert et des phases de plateforme dans les forteresses ennemies.

Libre à vous de choisir dans quelle direction commencer votre aventure dans ce monde inspiré de la dark fantasy et de l’univers Lovecraftien. Pour venir à bout des ennemis les plus redoutables, il sera nécessaire d’améliorer vos compétences et trouver de nouvelles armes adaptées à votre style de combat. Avec 73% d’évaluations positives sur Steam, Shattered: Tale of the Forgotten King semble prometteur et devrait donner un véritable coup de projecteur au studio indépendant lyonnais.

Si vous souhaitez vous le procurer, nous vous conseillons de regarder les configurations requises pour le faire tourner au mieux :

Minimale :

Système d’exploitation : Windows 8.1 64bit, Windows 10 64bit

Processeur : IntelCore i3-2100

Mémoire vive : 4 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA® GeForce GTX 970

Espace disque : 15 GB d’espace disque disponible

Recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64bit

Processeur : IntelCore i5-7600

Mémoire vive : 8 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Espace disque : 15 GB d’espace disque disponible

Notes supplémentaires : Manette recommandée

La sortie de l’accès anticipé de Shattered: Tale of the Forgotten King est attendue pour le 17 février sur PC via Steam. Le palier des portages sur consoles n’ayant pas été atteint, il faudra attendre de voir les différents retours sur le jeu pour que ces derniers soient éventuellement planifiés. Si vous aussi, vous êtes tombé sous le charme de sa direction artistique et cherchez à en apprendre davantage sur l’univers du jeu, on vous recommande vivement d’aller jeter un œil à leur site officiel.