Thymesia – La peste qui nous ronge…

Thymesia est le nouveau jeu action-RPG de Team 17, un studio qui n’est pas le premier venu. Ce n’est pas un FromSoftware, Square Enix ou autre Bethesda, mais c’est déjà un très bon studio, qui s’est notamment occupé de Overcooked, Neonabyss, Worms Rumble, The Survivalist, Blasphemous, The Escapist, entre autres. Bref, il s’agit d’un studio qui nous a déjà sorti d’incroyables jeux, et qui a donc développé celui-ci, en partenariat avec OverBorder Studio pour l’édition et la distribution.

Dans Thymesia, vous incarnez Corvus (relatif à son bec de corbeau typique du Moyen-Âge, notamment pendant la peste noire) qui évolue dans un monde noir et brumeux où suinte la maladie et la mort, aux couleurs sombres et aux habitants rongés par une ou plusieurs atroces infections et autres affres pestilentielles.

Un monde médiéval, semblable à celui de Dark Souls et autres Bloodborne, avec une bande-son totalement épique et adaptée et des ennemis et combats de boss qui semblent réellement intéressants. On retrouve ici un mix entre Vampyr, Demon’s Soul, Prototype, Dishonored ou encore Mortal Shell. On est donc dans l’univers du Souls-like, avec un contexte très adapté au genre : la maladie. D’ailleurs, le Souls-like est un style que la Team 17 a déjà essayé et réussi par le passé !

Il semblerait que Corvus ait un lien avec ce qu’il se passe dans Thymesia, ou tout du moins certaines vérités seraient cachées dans ses souvenirs… En effet, le royaume dans lequel vous évoluez s’est essayé au pouvoir de l’alchimie et en a payé le prix fort, notamment les frères Elric. Le fléau a apporté le chaos dans le Royaume et Corvus semble pouvoir le stopper, mais son amnésie elle, l’empêche d’avancer. Cependant, chaque pas en avant donne lieu à de nouveaux mystères…

C’est en tuant les boss que vous obtiendrez, à la manière d’un Prototype, des armes pestilentielles qui feront de vous le quatrième cavaliers de l’apocalypse dans une certaine mesure.

Ce titre a réellement l’air incroyable et la bande-annonce est très encourageante. Le jeu pioche dans de très grandes références sans en être un plagiat ou un mélange informe ou dénué de sens, et ce que l’on peut voir nous laisse à penser qu’il y a de fortes chances que ce jeu soit une réussite. Vous pourrez vous faire votre propre avis de Thymesia sur PC via Steam en 2021. Nous, on l’attend impatiemment !