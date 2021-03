Dungeons and Dragons: Dark Alliance – Terrassez des êtres indomptables

Wizards of the Coast met les petits plats dans les grands et montre son ambition de faire à nouveau de D&D une référence dans l’industrie vidéoludique. Que les amoureux de jeux de rôle médiéval fantastique se réjouissent, nous avons une date de sortie pour le prochain jeu de l’univers Dungeons and Dragons. Entre l’arrivée d’un remarquable Baldur’s Gate 3 en octobre 2020, œuvre se déroulant dans l’univers D&D des Royaumes oubliés, réussissant à ravir les rôlistes et fans de la licence ainsi qu’à séduire un nouveau public et l’annonce d’un RPG open-world D&D, dont nous n’avons pour l’instant aucune information, la licence mythique fait son retour sur le devant de la scène avec Dungeons and Dragons: Dark Alliance.

Annoncé par le biais d’une bande-annonce en décembre 2019, nous n’avions plus de nouvelle de Dark Alliance. Initialement prévu pour l’automne 2020, le jeu de Tuque Games s’est alors vu décaler à 2021. Le scénario prendra place dans la région d’Icewind Dale après les événements du roman Les Royaumes oubliés : L’éclat de cristal et, c’est le non moins célèbre drow Drizzt Do’Urden des romans de R.A Salvatore qui sera mis à l’honneur ainsi que ses compagnons Bruenor Battlehammer, Cattie-Brie et Wulfgar.

Oubliez la traditionnelle vue en 3D isométrique, le studio opte ici pour une vue à la 3ème personne et fait le choix d’adapter le jeu dans le genre action-RPG. C’est bien le mot action qu’il faut retenir ici, la volonté des développeurs étant de remettre ce trait au cœur du gameplay.

Le gameplay se veut nerveux et dynamique, une grande variété de coups et de compétences sont à disposition pour chaque personnage et c’est à vous de personnaliser et construire vos propres combos. Reste à voir la fluidité, une fois le clavier ou la manette en main, des animations de nos protagonistes tant cet aspect est essentiel à la réussite de cet opus.

Les environnements, quant à eux, sont un point fort qui ressort nettement de cette vidéo, tant ils sont riches et travaillés. À cela s’ajoute une grande variété de monstres à massacrer, que vous jouiez en solo, où vous pourrez contrôler un des quatre personnages et basculer à tout moment avec les autres, ou en coopération avec le mode multijoueur en local avec écran partagé ou en ligne.

Une mécanique viendra s’ajouter étant la possibilité d’ériger un campement, durant vos phases de donjon, pour vous permettre de récupérer vos consommables et faire réapparaitre les ennemis vaincus, mécanique empruntée aux Souls Like et faisant office de checkpoint.

Toutefois, vous pouvez choisir de ne pas profiter de ce court repos et ainsi obtenir un bonus augmentant les chances de butins plus rare. Car si le studio fait le choix d’abandonner la vue en 3D isométrique, il conserve une grande partie de l’adn des univers D&D dont son système de butin et d’équipement. Enfin, sachez que vous pouvez d’ores et déjà précommander Dungeons and Dragons: Dark Alliance en attendant sa sortie prévue pour le 22 juin prochain sur PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series et Xbox One.