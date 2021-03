Diablo II: Resurrected – Vos anciennes sauvegardes valent de l’or

Si vous jouiez déjà sur PC avant les années 2000, il y a de grande chance que, comme beaucoup de monde, vous vous soyez laissé tenter par le célèbre hack ‘n’ slash signé Blizzard, Diablo II. En février dernier, Blizzard avait enflammé nos cœurs en annonçant la sortie de Diablo II: Resurrected, un remake du jeu, traitement déjà administré à d’autre jeux du développeur comme Warcraft III : Reforged. Plutôt dans la semaine, Matthew Cederquist, producteur du jeu, a ajouté sa pierre à l’édifice de la hype en annonçant qu’il sera possible d’importer ses sauvegardes de Diablo II.

Annoncé lors d’une interview à nos confrères de chez IGN Middle East, notre homme du jour répond par l’affirmatif quand on l’interroge sur la possibilité d’importer ses sauvegardes entre les deux jeux. Cette option qui n’était pas prévue initialement, a été ajoutée à la suite d’un simple test de la part des développeurs qui s’interrogeaient sur la possibilité de continuer sa partie sur cette version remake.

” Quand on travaillait sur [le remaster], on s’est demandé si les sauvegardes pouvaient fonctionner, alors on en a utilisé une et ça a marché ! Donc oui, votre fichier de sauvegarde solo sera utilisable.”

À l’heure actuelle, il n’est question que des sauvegardes solo, ce qui représente une très bonne nouvelle pour ceux qui nous voudraient pas devoir recommencer leurs personnages en s’essayant à la version améliorée. Il semblerait donc qu’il n’y ait pas à s’inquiéter à ce sujet, puisque les développeurs affirment qu’il serait possible de reprendre sa partie exactement au même endroit que nous l’avions laissé il y a des années, elle n’est pas belle la vie ? Diablo II: Resurrected est prévu pour l’année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.