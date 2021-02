Diablo IV – Le jeu ne sortira pas pour cette année 2021 selon Blizzard

Pour les plus optimistes, il était encore permis de croire que la suite du plus célèbre des hack ‘n’ slash du studio californien Blizzard Entertainment allait pouvoir voir le jour en cette année 2021. Il n’en sera rien. C’est lors de la présentation du bilan financier du groupe Activision Blizzard, le 4 février dernier, que les maigres espoirs on été douchés, Diablo IV n’y fit pas son apparition (de même qu’Overwatch II, lui aussi attendu). La direction du groupe a résumé la situation en ces termes :

« Nous faisons des progrès significatifs dans le développement des projets de nos autres licences, qui devraient amener plus de croissance à partir de 2022 ».

C’est en 2022 que tout devrait vraisemblablement s’accélérer, c’est pourquoi la prochaine BlizzConline qui se tiendra les 19 et 20 février sera particulièrement scrutée. Il y est attendu de nouvelles annonces sur le titre phare de Blizzard. Et le studio le sait, avec Diablo IV, il marche sur des charbons ardents. Après son annonce officielle lors de la BlizzCon 2019, la première bande-annonce et les premiers éléments de gameplay, la communauté s’est enflammée.

Le retour aux sources de la direction artistiques qui revient au style qui a fait le succès de la licence est au cœur des attentes. En effet, le virage artistique amorcé par Diablo III a fait long feu et a surtout divisé les joueurs peu convaincus par un style trop proche de l’univers de la saga Warcraft.

Les développeurs ont tout de suite promis “une version sombre, gothique et médiévale de l’enfer”. Entendez ici un retour à l’identité visuelle de la saga Diablo qui lui permettra enfin de s’affranchir des autres productions Blizzard dans le fond comme dans la forme. La plus grande difficulté pour le studio reste de créer un produit disponible sur diverses plateformes (PC et Consoles) pouvant plaire à une grande diversité de public.

Cependant, Blizzard est connu pour savoir ménager son public tout en distillant régulièrement des nouvelles de leurs projets. Il faut aussi se rappeler qu’il aura fallu attendre plus de 10 ans entre Diablo II, Lord of Destruction (2001) et Diablo III (2012) sans que le succès de celui soit démenti. Le studio sais qu’il est attendu et que le retour de cette licence mise sur la nostalgie pour ravir les fans déçus du précèdent opus, sans oublier que le fiasco Cyberpunk restera longtemps dans les mémoires.