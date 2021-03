Tales of Arise dévoile un trailer pour nous faire patienter jusqu’au printemps

Le début d’année 2021 a commencé en fanfare pour les amateurs de jeux japonais, et plus particulièrement de jeux qui tournent autour du genre RPG. Nous avons tout de même eu le plaisir d’accueillir sur nos machines Atelier Ryza 2, Ys IX : Monstrum Nox, ou encore récemment Persona 5 Strikers, tous localisés qui plus est dans notre belle langue française. Mais comme bien souvent, pas le temps de terminer un jeu que d’autres frappent déjà à la porte, et certains très attendus ont eu l’occasion de s’illustrer ces dernières heures, dont Tales of Arise qui pour sa part, commence très sérieusement à se faire désirer.

En voyant débarquer un nouveau trailer, que l’on attendait mine de rien depuis un bout de temps, nous espérions enfin voir beaucoup plus d’éléments de gameplay, de décors, et peut-être même commencer à découvrir certaines nouveautés qu’apportera ce titre. Malheureusement, remballez vite votre enthousiasme car comme nous, vous risquez d’être un tout petit peu déçu par ce que vous allez voir. Ce nouveau trailer n’a finalement de nouveau que peu de choses, et servira finalement plus à nous faire patienter jusqu’au prochain, qu’à réellement enflammer la passion des joueurs.

Cependant, il ne devrait pas nous falloir attendre trop longtemps avant de revoir Tales of Arise, et Bandai Namco s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, promettant une nouvelle présentation du jeu pour le printemps prochain. Ce dernier arrivant dans quelques semaines seulement, espérons qu’ils auront eu le temps de nous préparer quelque chose d’un peu plus consistant d’ici là.

Enfin, si Tales of Arise est toujours prévu sur PS4, Xbox One et PC, et on remarquera que les mentions PS5 et Xbox Series sont à présent visibles à la fin du trailer, ce qui laisse bien entendu imaginer des upgrades voir même des versions dédiées si le jeu continue à se faire désirer. Avec une sortie prévue courant 2021, nous ne pouvons que croiser les doigts pour que la date finale se précise à la prochaine présentation.