Dungeons and Dragons deviendra un open-world sur consoles

Arrêtez-tout, le grand patron est de retour ! Dungeons and Dragons se prépare à revenir sur nos consoles. Hidden Path Entertainment, la société derrière Brass Tactics, Defense Grid et l’adaptation HD d’Age of Empires II, prend à bras le corps un projet très ambitieux. Premier aperçu de ce qui nous attend.

Née dans les années 1970, la création de Gary Gygax a toujours occupé une place à part dans le cœur et la ludothèque des amateurs de médiéval-fantastique. Considéré par beaucoup comme le premier jeu de rôle papier-crayon, le titre a traversé les décennies tout en conservant une réussite qui ne s’est jamais démentie (en tout cas pour ce qui est du jeu de rôle sur table). Dès le début des années 80, la franchise s’est également installée sur PC avec succès (Advanced Dungeons & Dragons, Planescape: Torment, Neverwinter Nights). Mais les années 2000 n’ont pas été tendres avec D&D, les joueurs (en particulier sur consoles) lui préférant des Mass Effect, Fallout ou The Witcher.

Désormais dans le giron de la firme Wizards of the Coast, D&D met donc les petits plats dans les grands pour frapper un grand coup. Entre le retour de Baldur’s Gate (qui se base sur les règles de Donjons & Dragons, ne l’oublions pas) et la promesse d’un Dark Alliance qui prendra la forme d’un action-RPG coopératif, les donjons et les dragons ont bien l’intention de reconquérir le cœur des joueurs dans les mois et années à venir.

Les américains d’Hidden Path ont annoncé sur Twitter qu’ils consacraient toutes leurs ressources à la création d’un RPG open-world triple A dans le monde de Dungeons and Dragons. Avec 50 ans d’histoire derrière elle, la licence dispose d’un lore immense, et nous espérons tous que les développeurs sauront en tirer le meilleur.

Pour l’instant, aucun nom ni aucune date de sortie n’ont été annoncés, le projet n’en étant qu’à ses balbutiements. Pour patienter, retournons donc jeter un œil au trailer d’annonce de D&D: Dark Alliance (dont nous sommes sans nouvelles depuis un moment…).