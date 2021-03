The Elder Scrolls V: Skyrim et The Witcher 3 – L’aventure en vinyles

Just For Games vient d’annoncer la distribution en France des vinyles de deux mastodontes du RPG. Produites par Spacelab9, les OST de The Elder Scrolls V: Skyrim et The Witcher 3 seront disponible le 18 juin 2021 sous forme de vinyles collectors. Si ces deux jeux sont décrits comme ayant marqué la génération, une partie de leur succès revient à leurs bandes originales. Ils nous ont fait voyager vers des mondes fantastiques, vivre des histoires épiques, affronter des monstres en tout genre et ce sont leurs musiques qui nous ont immergés dans ces univers.

Skyrim fêtera ses dix ans cette année et à cette occasion, les amateurs d’OST pourront se procurer The Elder Scrolls V: Skyrim Atmospheres. Ce vinyle sera essentiellement composé des musiques d’ambiance qui vous ont accompagnées lors de vos longues balades à la découverte des plaines et montagnes enneigées du jeu.

Deux versions seront disponibles, une première édition Just for Games bleu opaque distribuée par la majorité des partenaires du distributeur et une seconde édition limitée bleu transparent exclusive à la Fnac. Composée par Jeremy Soule, cette sélection de morceaux éthérés aux notes relaxantes et inspirantes sera disponible dans ce vinyle 33 tours d’une durée de 40 minutes. Difficile de ne pas retourner en Bordeciel à l’écoute de ces morceaux.

En attendant son arrivée sur PS5 et Xbox Series X|S, The Witcher 3 s’offre lui aussi un vinyle regroupant l’ensemble de ses musiques. Allant des musiques de chasse aux monstres aux morceaux accompagnant vos balades sur le continent, l’intégralité de la bande originale du jeu culte de CD Projekt vous sera disponible.

À l’image de son confrère, deux versions de ce vinyle seront également disponibles. Le principe est le même, une première édition Just for Games smoked argenté destinée aux partenaires du distributeur et une seconde édition limitée splattered rouge sang exclusive à la Fnac.

Cette édition sera composée de pas moins de quatre vinyles regroupant l’intégralité des musiques de Wild Hunt ainsi que ses extensions Heart of Stone et Blood and Wine. Ainsi, vous retrouverez 63 morceaux d’une durée de 120 minutes, soigneusement rangés dans une pochette pliante en trois volets habillée d’illustrations personnalisées du plus bel effet.

Il est d’ores et déjà possible de précommander chaque version de ces vinyles. Il faudra compter 39,99€ afin d’obtenir l’édition Just For Games ou l’édition Fnac de Skyrim Atmospheres. Quant au second, le tarif sera plus élevé et vous devrez débourser 89,99€ pour vous procurer l’édition Just For Games ou l’édition Fnac de The Witcher 3.