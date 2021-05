Elden Ring – Peut-être une fenêtre de sortie, et il va falloir être (très) patient…

De nouvelles images d’Elden Ring, l’un des titres – si ce n’est LE titre – les plus attendus de tout ce que compte comme projets l’industrie du jeu vidéo, semblent avoir fuité sur le web via le site 4Chan. On y apercevrait une séquence floue et d’à peine six secondes, suffisante cependant pour enflammer la toile.

Une nouvelle qui vient en vérité recouvrir de son ombre une info moins réjouissante, puisqu’on apprend dans le même temps que le jeu ne sortira pas avant Avril 2022, voire même plus tard encore. Dans une bonne année donc. D’ici là, les quelques secondes qui ont fuité ici ou là ne seront peut-être même plus d’actualité…

C’est dans un rapport financier de la Kadokawa Corporation, la maison mère qui détient FromSoftware, repéré par le site DSOGaming.com, qu’on apprend qu’Elden Ring ne serait pas publié pour l’année fiscale 2022. Ce qui nous donne une date de sortie au plus tôt pour Avril 2022, sachant que c’est ici le timing le plus optimiste, et que le jeu sortira surement même plus tard.

On peut toutefois espérer avoir quand même quelques premières images officielles du jeu le mois prochain, puisque son éditeur, Bandai Namco, sera présent sur les événements online de l’E3 2021, qui se tiendra du 12 au 15 juin prochain. Un endroit idéal pour ce genre de révélation.

Si une sortie aussi tardive que le deuxième semestre 2022 venait à se confirmer, on peut imaginer que le jeu sauterait la génération PlayStation 4/ Xbox One pour ne sortir que sur les machines de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X. Une probable mauvaise nouvelle pour les joueurs n’ayant pas encore sauté le pas, mais en même temps, à un moment, il faudra bien faire la transition !

D’ici là, les joueurs les moins familiarisés avec le studio qui développe Elden Ring, FromSoftware, peuvent se tourner vers le superbe remake du titre fondateur de tout un genre, Demon’s Souls, disponible en exclusivité sur PlayStation 5, ou vers le dernier jeu signé FromSoftware en date, Sekiro.