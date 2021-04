E32021 – L’E3 revient et fait la paix avec Nintendo !

La situation sanitaire n’étant pas encore réglée, l’E32021 ne pourra pas se tenir au Convention Center de Los Angeles, son lieu de prédilection depuis sa création en 1995. Cependant, il y aura bien un E3 cette année, et c’est ce qu’il faut retenir !

L’ESA (Entetainment Software Association) nous donne donc rendez-vous du 12 au 15 juin prochain devant nos écrans, car l’événement se tiendra intégralement en ligne. Un retour par la petite porte, donc, après l’annulation de l’année dernière, mais un retour quand même.

D’autant que ce retour s’accompagne d’un petit événement : l’E32021 se fera en compagnie de Nintendo, qui avait quitté le salon en 2013 et remplacé la tenue de stands par son Nintendo Direct, qui a depuis fait école. Alors est-ce Nintendo qui revient dans l’E3, ou l’E3 qui suit Nintendo ? On pourrait presque se poser la question tant la formule du Nintendo Direct a fait école !

Parmi les autres géants de l’industrie qui ont déjà confirmé leur participation au salon en ligne, on compte Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, et Koch Media. Le grand absent de cette année sera donc Sony, et comme ce dernier, Square Enix, EA et Activision tiendront surement leurs propres conférences.

Malgré ces absences notables, l’ESA a su convaincre de nombreux acteurs majeurs, et c’est un bel E32021 qui se prépare, et qui, s’il est réussi, pourrait conduire à un retour en grande forme du véritable E3 :

« Depuis plus de deux décennies, l’E3 est le premier salon a présenter ce que l’industrie du jeu vidéo a à offrir, tout en unissant le monde à travers les jeux. Nous faisons évoluer le salon cette année en un événement plus inclusif, mais il est toujours question de faire frissonner les fans avec des révélations importantes et des opportunités pour les insiders, afin de faire de l’E3 une scène centrale et indispensable du jeu vidéo. » – Stanley Pierre-Louis, PDG de l’ESA

Pour conserver l’esprit de l’E3, un pré-show réservé à la presse se tiendra du 7 au 11 juin, l’E3 traditionnel au Convention Center n’étant ouvert qu’aux journalistes et assimilés. L’E32021 devra cependant faire face à la concurrence du Summer of Gaming de Geoff Keighley, qui se déroulera lui aussi en juin, avec un événement plus ramassé que l’an dernier.

Tout est en place donc pour que le début de l’été se fasse sous une pluie d’annonces et autres trailers …