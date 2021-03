Xbox Indie Showcase – Les plus grosses annonces

Véritable vitrine pour les jeux indépendants, le Xbox Indie Showcase a eu lieu le 26 mars et était plein à ras-bord de nouveaux jeux Xbox prévus pour 2021 et au-delà.

Officiellement appelé “twitchgaming Showcase: ID@Xbox”, la cérémonie est une collaboration entre ID@Xbox (le programme de jeux indépendants de Microsoft) et la plate-forme de streaming Twitch. Plus de 100 jeux furent présentés, avec de nouvelles bandes-annonces et du gameplay pour plus de 25 titres.

Après un visionnage attentif, nous avons mis de côté les jeux déjà très connus et dont la présence n’était pas une surprise (Twelve Minutes, Chivalry 2, Among Us, S.T.AL.K.E.R.S. 2…), et sélectionné pour vous les annonces et trailers les plus importants du showcase, ainsi qu’une liste des jeux confirmés comme étant sur Xbox Game Pass le jour de leur sortie. Morceaux choisis.

Exomecha

Ce Xbox Indie Showcase a débuté avec une nouvelle bande-annonce pour ExoMecha, un FPS compétitif en ligne gratuit. Le trailer nous a donné un aperçu d’un gameplay frénétique, dédié aux amateurs de Titanfall et de Pacific Rim.

Sur Xbox Series X, le jeu aura un mode 4K/120 fps. Exomecha proposera également le crossplay, vous pourrez donc jouer avec vos amis à la fois sur Xbox One et PC. Sortie en août 2021 pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

The Ascent

The Ascent a reçu une nouvelle bande-annonce, nous donnant un aperçu du gameplay de ce shooter typé arcade. Le jeu est un RPG d’action solo et coopératif se déroulant dans un monde futuriste. Mega-corporations, gangs et sociétés hostiles, tout y est pour un cocktail sombre avec un feeling très cyberpunk.

Le titre devrait sortir en 2021 pour Xbox Series X|S, Xbox One et PC (atterrissage sur Xbox Game Pass en day-one)

Omno

Nous avons également eu droit à un coup de projecteur sur le gameplay d’Omno, un jeu d’exploration qui vous permet d’explorer de vastes territoires et de résoudre des énigmes dans un monde au style graphique 3D minimaliste très charmant. Livraison bientôt (en 2021) sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 et Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.

A Wild at Heart

Nous connaissions déjà The Wild at Heart, mais Microsoft a finalement confirmé que le jeu sortira le 20 mai 2021. Ce titre d’exploration-RPG offre un style néo-rétro, mêlant 2D et 3D, rappelant l’époque 32 bits. Un certain feeling à la Secret of Mana est également présent. Actuellement confirmé pour Xbox One et PC. Il arrive sur Xbox Game Pass day-one.

Hello Neighbor 2

Nous savions déjà que Hello Neighbor 2 était en bonne voie, mais cette bande-annonce nous donne une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de la suite de ce jeu d’horreur/infiltration. Vous incarnerez un détective, qui enquête sur les disparitions de personnes du quartier de Raven Brooks. Vous soupçonnez M. Peterson, l’adversaire terrifiant du jeu original, et vous visez à pénétrer dans sa maison – mais cette fois, il est sera encore plus alerte et vicieux.

Promesse très sympathique des développeurs: l’IA de Hello Neighbour 2 évoluerait constamment et apprendrait de ses expériences, alors attendez-vous à des changements de comportement à mesure que de plus en plus de personnes jouent au jeu.

Hello Neighbor 2 arrive sur Xbox Series X| S, Xbox One et PC. (Vous pouvez également jouer à l’Alpha du jeu dès maintenant.)

Nobody Saves the World

Nous avons ici affaire avec un action-RPG des développeurs de Guacamelee, vous permettra de vous transformez en ranger, en chevalier et en rat dans ce RPG qui a l’air d’avoir une ambiance totalement folle.

Il sera bientôt disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Xbox Game Pass dès le premier jour.

The Last Stop

Développé par Annapurna Interactive, The Last Stop, c’est un peu Freaky Friday à la sauce vidéoludique. Le jeu se concentre sur John, Donna et Meena, dont les mondes se heurtent lors d’une crise surnaturelle. Le jeu mêlera trois histoires en une, avec des changements de personnages et de perspectives. Au cours du showcase, nous avons vu une démo de gameplay assez longue pour le jeu qui montrait le système de dialogue basé sur les choix multiples et quelques séances de quick-time events.

Lors du Xbox Indie Showcase, Microsoft a également confirmé que les jeux suivants seraient disponibles sur Xbox Game Pass dès le premier jour: